Известная актриса стала жертвой домработницы-воровки

Летом 2019 года актриса наняла помощницу по хозяйству Валентину. Ольга Тумайкина нашла домработницу родом из Украины на популярном сайте с объявлениями.
Валентина понравилась Ольге и ее семье. Приходящая помощница быстро завоевала доверие хозяев дома.
Спустя время у Тумайкиной начали пропадать украшения и подарки. Актриса не обращала внимания на исчезновение вещей. Знаменитость грешила на собственную рассеянность.
Несколько дней назад домработница сообщила, что возвращается на родину. Валентина перестала отвечать на звонки и сообщения Ольги.
В итоге Тумайкина недосчиталась драгоценностей и парфюмерии на сумму 780 тысяч рублей. Пропали часы актрисы с дарственной надписью. Аксессуар Ольге вручил глава Следственного комитета России. Звезда кино и сериалов уже написала заявление в правоохранительные органы.
"Там были вещи, которые, например, подарены мне на 16-летие. Вещи, которые перестали соответствовать моим статусным ощущениям, возрасту, манере одеваться. Все это лежало, а теперь не лежит. Я не плачу, не горюю. Еще не хватало. Это смешно", – сказала Ольга Тумайкина в личном "Инстаграм".
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