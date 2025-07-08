Как минимизировать риск поломки замка во входной двери

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером

Лента новостей

Вторник 8 июля

14:02Почему ваши аффирмации на деньги не приносят богатства? 13:42В кинопарке "Москино" возвели масштабную декорацию Москвы начала XX века 13:33Водопад и лес стали одними из самых популярных площадок фестиваля "Сады и цветы" 13:23Загадки с подвохом: тренировка для ума 13:18Свет магии угас навсегда: ушла легенда иллюзий 13:16Как минимизировать риск поломки замка во входной двери 12:46Тест: угадайте название кино и мультфильмов из СССР по кадру с любителями варенья 11:51Глас небес умолк: ушла икона музыки 11:18Омар Хайям: о чем говорит его мудрость в одном четверостишье 11:01Не стало заслуженного художника России – вся страна оплакивает гения эпохи 10:25Чем обернулась для Федора Смолова драка в кафе – шантаж и риск отправиться в колонию на 8 лет 09:26Ушел из жизни легендарный футболист: мир потерял великого игрока 09:15Тест: угадай названия советских фильмов по 1 кадру с велосипедом 06:12Не стало яркой звезды хоккея – мир потерял еще один редчайший талант 03:29Омар Хайям сказал самое важное о накоплении денег – его слова поменяют ваше мышление 00:03Что нельзя делвть 8 июля, Петра и Февронии, чтобы не носить обиду в сердце 20:20Народный артист России пострадал в трагичном ДТП: поклонники льют слезы 19:38Задыхающейся Пугачевой поставили страшный диагноз: Ей уже трудно держать телефон 18:10Как быстро отличить ядовитую змею от неядовитой: признаки и главное правило безопасности 16:58ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по припеву звучащей там песни 16:54Назван неожиданный способ быстрого засыпания, который действительно работает 16:20Только гений сможет решить эту потрясающую задачку 16:04Ушел из жизни выдающийся политик, который стремился к справедливости 15:28Ещё Будда назвал самых страшных внутренних противников каждого человека 15:08Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме Иван Васильевич меняет профессию 14:44Как смартфоны крадут вашу память: в Японии открылась первая клиника цифровой деменции 13:26Жиры: враг или незаменимый союзник вашего здоровья? 12:24Почему он тебя не слышит? Секреты мужского мозга и как достучаться до любимого 12:20Скоропостижный уход звезды сериала "Мухтар" стал ударом для всех – страна прощается с артистом 12:16"Химкинские ведьмы": три авантюристки, четыре инфаркта и одна колдунья 11:56От края пропасти к новой жизни: как актриса победила алкоголь и обрела покой 11:53ТЕСТ: угадайте любимый советский фильм по теплому кадру с самоваром 11:31Невосполнимая утрата: ушел из жизни великий спортсмен 11:28Вдовец Шепелев спустя годы повел невесту в ЗАГС – как развивались отношения звездной пары 10:37Ушел из жизни выдающийся тренер – мир застал последний свисток легенды 10:15Тест: угадайте самые странные фильмы из СССР по одному кадру 08:47Не стало двукратного чемпиона России по боксу – мир спорта понес еще одну тяжелую потерю 06:48Что нельзя делать 7 июля на Ивана Купалу, чтобы не утонуть в проблемах 00:39Омар Хайям рассказал, как отличить друга от подлеца – запомните эти простые признаки 20:14Плачут небеса: любимый народом музыкант неожиданно ушел в мир иной прямо в день рождения 16:44В России появился новый уникальный десерт – после него дубайский шоколад покажется ерундой 15:49Владимир Киселев рассказал о критике власти и оценил песню SHAMAN 14:49"Она поменяет фамилию": Лариса Долина гордится успехами талантливой внучки 13:16Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по 1 кадру с коровой 10:09Что нельзя делать 6 июля, в день Аграфены Купальницы, чтобы не подвергнуть себя опасности 06:51Не стало выдающегося профессора – его дар спас тысячи пациентов по всему миру 00:14Мудрец Омар Хайям рассказал, какой мужчина не способен пойти на измену 16:48Тест: угадайте кино из СССР по кадру со стильным светильником 13:38Как создавался уникальный фильм "Сказка странствий" – прорывному фильму из СССР нет аналогов 12:26Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как минимизировать риск поломки замка во входной двери

Как минимизировать риск поломки замка во входной двери

Входная дверь – это не просто часть интерьера, а ваш барьер безопасности. И если замок выходит из строя, это всегда стресс. Особенно когда вы стоите перед закрытой дверью с половиной ключа в руке или с заклинившим механизмом. Чтобы избежать таких ситуаций, важно знать, как снизить риск поломки, и главное – что делать, если беда уже случилась.

Не используйте силу

Если ключ туго проворачивается или с трудом входит в замочную скважину — это уже сигнал. Не пытайтесь "дожать". Лучше разобраться, почему так происходит: засор, износ, неправильная смазка.

Смазывайте замок регулярно

Используйте специальные средства для замков, а не подручные WD-40 или масло. Не реже одного раза в полгода проводите профилактику — капните пару капель смазки и прокрутите ключ несколько раз.

Пыль и грязь могут со временем забить механизм. Если вы живете в доме, где на лестничной клетке часто пыльно, закрывайте замок декоративной накладкой.

Не вставляйте мокрый или грязный ключ

Это может привести к коррозии внутри механизма. Особенно зимой — влага замерзает и может повредить детали.

Погнутый или треснувший ключ — потенциальная катастрофа. Один рывок — и он застрянет в замке. Лучше сразу заменить ключ, как только заметили дефект.

Что делать, если замок или ключ все же сломался

  • Не дергайте его силой. Так вы можете окончательно повредить механизм или сломать ключ. Часто застревание — это результат износа или загрязнения. Решение — вызвать мастера.
  • Если ключ сломался внутри, то не стоит лезть в замочную скважину булавками, гвоздями или отвертками. Вы только загоните обломок глубже или повредите внутренности замка. Лучше всего — аккуратная работа с инструментами, которыми пользуются профессионалы.
  • Если замок не проворачивается, это может быть заклинивание цилиндра, сломанная личинка или перекос двери. В любом случае, не пытайтесь "дожать" ручку — можно сломать и замок, и дверь.

Почему не стоит чинить замок самостоятельно

У вас нет подходящих инструментов — случайные подручные средства только усугубляют ситуацию. Вы не видите внутренний механизм — а значит, действуете наугад.

Даже если вы "открыли" дверь — замок может быть поврежден и подвести в самый неподходящий момент. При неудачных попытках стоимость последующего ремонта возрастает.

Вывод один: доверьтесь профессионалу

Вместо того чтобы нервничать у двери, рисковать замком и безопасностью — просто позвоните в службу вскрытия и ремонта замков. Специализированный мастер приедет с инструментами, аккуратно вскроет замок без повреждений и даст рекомендации по дальнейшему ремонту или замене. Это быстро, безопасно и, как правило, дешевле, чем потом менять всю дверь.

По материалам https://service-zamkov.ru/

Шоу-бизнес в Telegram

8 июля 2025, 13:16
Фото: "ДНИ.РУ"
Сервис замков✓ Надежный источник

Открытие фонтана и скульптуры Граф Орлов в честь 255-летия победы русского флота в Чесменском сражении

Открытие фонтана и скульптуры Граф Орлов в честь 255-летия победы русского флота в Чесменском сражении
6 июля на территории парк-отеля "Орловский" состоится торжественное открытие масштабной скульптурной композиции "Граф Орлов". Мероприятие приурочено к 255-летию победы русского флота в Чесменском сражении – одному из самых знаковых событий в истории ВМФ России. В центре нового фонтана будет расположена фигура легендарного флотоводца – графа Алексея Орлова, под командованием которого в 1770 году российская эскадра одержала блестящую победу в сражении у берегов Чесменской бухты.

В МИА "Россия сегодня" обсудили итоги 16-й международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости"

В МИА "Россия сегодня" обсудили итоги 16-й международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости"
В МИА "Россия Сегодня" состоялась пресс-конференция по итогам 16-й международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости". Участники пресс-конференции поделились новостями своих компаний и рассказали о перспективах развития рынка недвижимости. Для каждого многолетний опыт работы позволил выработать свои стандарты строительства и управления ЖК, а также создания качественного благоустройства и инфраструктуры, которые будут актуальны не одно поколение. Современный покупатель жилья ценит не только квадратные метры, но и уникальную атмосферу, высокий уровень сервиса, экологичность и технологичность.

Грузинские бабушки готовят хинкали вкуснее шеф-поваров!

Грузинские бабушки готовят хинкали вкуснее шеф-поваров!
К такому выводу пришли гости первого "Чемпионата грузинских бабушек" по приготовлению хинкали, который прошел 28 июня в одном из ресторанов сети "Хочу Пури" на территории ТЦ "Павелецкая Плаза". Участницами чемпионата стали пенсионерки грузинского происхождения.

В Москве прошел "Чемпионат грузинских бабушек" по приготовлению хинкали

В Москве прошел "Чемпионат грузинских бабушек" по приготовлению хинкали
28 июня в ресторане "Хочу Пури" (ТЦ Павелецкая Плаза) прошел гастрономический праздник – первый в Москве Чемпионат грузинских бабушек по приготовлению хинкали. Мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи, собрало гостей всех возрастов, объединив кавказские традиции и кулинарию. Участницы – пенсионерки грузинского происхождения – сражались за звание лучшей в приготовлении хинкали и главный приз в размере 100 000 рублей.

Фестиваль "Воздух Карелии" побил рекорд посещаемости

Фестиваль "Воздух Карелии" побил рекорд посещаемости
Юбилейный семейный фестиваль "Воздух Карелии" прошел с 12 по 15 июня 2025 года на аэродроме "Пески" в Петрозаводске. Грандиозный четырехдневный музыкальный марафон объединил более 45 000 человек всех возрастов и побил собственный рекорд посещаемости, за год увеличив показатель в 2 раза. Свои хиты на фестивале исполнили 75 музыкальных коллективов и артистов, в числе которых «Ария», «Слот», «Пилот», «7Б», «Алиса», «Чиж и Кo», Jane Air, Джанго, Игорь Растеряев, «Ундервуд», «Северный флот», «Три дня дождя», «Бригадный подряд», «Йорш», «Горшенев», Нейромонах Феофан, «Кирпичи», «Гудтаймс», «Форт», Ансамбль им.

Выбор читателей

06/07ВскПлачут небеса: любимый народом музыкант неожиданно ушел в мир иной прямо в день рождения 07/07ПндУшел из жизни выдающийся политик, который стремился к справедливости 07/07ПндОмар Хайям рассказал, как отличить друга от подлеца – запомните эти простые признаки 07/07ПндНародный артист России пострадал в трагичном ДТП: поклонники льют слезы 06/07ВскВ России появился новый уникальный десерт – после него дубайский шоколад покажется ерундой 07/07ПндЗадыхающейся Пугачевой поставили страшный диагноз: Ей уже трудно держать телефон