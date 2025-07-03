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Четверг 3 июля

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Открытие фонтана и скульптуры Граф Орлов в честь 255-летия победы русского флота в Чесменском сражении

Открытие фонтана и скульптуры Граф Орлов в честь 255-летия победы русского флота в Чесменском сражении

6 июля на территории парк-отеля "Орловский" состоится торжественное открытие масштабной скульптурной композиции "Граф Орлов". Мероприятие приурочено к 255-летию победы русского флота в Чесменском сражении – одному из самых знаковых событий в истории ВМФ России.

В центре нового фонтана будет расположена фигура легендарного флотоводца – графа Алексея Орлова, под командованием которого в 1770 году российская эскадра одержала блестящую победу в сражении у берегов Чесменской бухты. Вокруг него – девять детализированных моделей кораблей (четыре русских и пять турецких судов), словно застигнутых в момент боя. Перед гостями мероприятия раскроется художественно воссозданная сцена морского сражения, воплощенная с инженерной точностью и артистическим замыслом.

Фото: пресс-служба

Погружение в атмосферу XVIII века начнется еще до старта церемонии. Вокруг фонтана будут прогуливаться актеры в исторических костюмах: офицерские мундиры, пышные платья, форма морских офицеров создадут антураж ушедшей эпохи. Также гостей ожидает живая музыка, тематические фотозоны и фуршет под открытым небом.

Еще один акцент программы – выступление историка из города Видное, который расскажет о значении Чесменской битвы, о роли графа Орлова в российской истории. Место воздвижения скульптуры выбрано не случайно: парк-отель расположен на исторической земле, принадлежавшей Екатерине II и самому графу Орлову. Сегодня здесь воссозданы элементы русской культурной истории: музеи крестьянского быта, купеческие дома, копии храма Сергия Радонежского и скульптурные образы русских святых.

Дата проведения: 6 июля 2025 года

Место: Парк-отель "Орловский", д. Орлово, Орловский пр., д. 12

Время сбора гостей: с 16:00 по МСК

Организатор: Парк-отель "Орловский"

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3 июля 2025, 19:08
Фото: пресс-служба
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В МИА "Россия сегодня" обсудили итоги 16-й международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости"

В МИА "Россия сегодня" обсудили итоги 16-й международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости"
В МИА "Россия Сегодня" состоялась пресс-конференция по итогам 16-й международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости". Участники пресс-конференции поделились новостями своих компаний и рассказали о перспективах развития рынка недвижимости. Для каждого многолетний опыт работы позволил выработать свои стандарты строительства и управления ЖК, а также создания качественного благоустройства и инфраструктуры, которые будут актуальны не одно поколение. Современный покупатель жилья ценит не только квадратные метры, но и уникальную атмосферу, высокий уровень сервиса, экологичность и технологичность.

Грузинские бабушки готовят хинкали вкуснее шеф-поваров!

Грузинские бабушки готовят хинкали вкуснее шеф-поваров!
К такому выводу пришли гости первого "Чемпионата грузинских бабушек" по приготовлению хинкали, который прошел 28 июня в одном из ресторанов сети "Хочу Пури" на территории ТЦ "Павелецкая Плаза". Участницами чемпионата стали пенсионерки грузинского происхождения.

В Москве прошел "Чемпионат грузинских бабушек" по приготовлению хинкали

В Москве прошел "Чемпионат грузинских бабушек" по приготовлению хинкали
28 июня в ресторане "Хочу Пури" (ТЦ Павелецкая Плаза) прошел гастрономический праздник – первый в Москве Чемпионат грузинских бабушек по приготовлению хинкали. Мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи, собрало гостей всех возрастов, объединив кавказские традиции и кулинарию. Участницы – пенсионерки грузинского происхождения – сражались за звание лучшей в приготовлении хинкали и главный приз в размере 100 000 рублей.

Фестиваль "Воздух Карелии" побил рекорд посещаемости

Фестиваль "Воздух Карелии" побил рекорд посещаемости
Юбилейный семейный фестиваль "Воздух Карелии" прошел с 12 по 15 июня 2025 года на аэродроме "Пески" в Петрозаводске. Грандиозный четырехдневный музыкальный марафон объединил более 45 000 человек всех возрастов и побил собственный рекорд посещаемости, за год увеличив показатель в 2 раза. Свои хиты на фестивале исполнили 75 музыкальных коллективов и артистов, в числе которых «Ария», «Слот», «Пилот», «7Б», «Алиса», «Чиж и Кo», Jane Air, Джанго, Игорь Растеряев, «Ундервуд», «Северный флот», «Три дня дождя», «Бригадный подряд», «Йорш», «Горшенев», Нейромонах Феофан, «Кирпичи», «Гудтаймс», «Форт», Ансамбль им.

В Москве вручили премию "Рекорды рынка недвижимости"

В Москве вручили премию "Рекорды рынка недвижимости"
Премия "Рекорды Рынка Недвижимости" назвала лучшие проекты и компании, получившие статус "№1" на рынке недвижимости в 2025 году. В конкурсе приняли участие более 350 номинантов не только из Москвы и Московской области, но и из других регионов России: от Крыма до Новосибирска.

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