"Здравсити Аптека" вместо "Будь здоров": что означают эти перемены?

Масштабная трансформация сети аптек "Будь здоров" стала частью обновленной стратегии маркетплейса здоровья zdravsiti.ru, который не просто объединяет онлайн-сервис и сеть аптек, а меняет само понимание удобного аптечного опыта.



Теперь магазин на углу — это физическое продолжение онлайн-платформы с цифровыми подходами, предзаказом, сервисом поиска, отслеживания поступлений. В основе лежит принцип выбора самим покупателем наиболее удобного сценария покупки — онлайн, офлайн или гибридного.

Перемены рядом с вами

Ребрендинг запустил не только внешние перемены, но и внутреннюю трансформацию.

Что изменилось для покупателя:

вместо бренда «Будь здоров» на аптеках появилась вывеска «Здравсити Аптека»;

обновился визуальный стиль: логотип, интерьер, навигация внутри помещений;

связь с онлайн-заказом: пользователь выбирает товары на zdravsiti.ru, оплачивает, забирает готовый заказ в удобной аптеке или оформляет доставку по адресу;

внедрены цифровые сервисы: предзаказ, информирование о поступлении товаров, фильтрация по нужным параметрам.

Четкая идея ребрендинга создает удобство для покупателей. Новая аптечная концепция делает акцент не только на ассортимент, но и на сервис, цену, опыт взаимодействия.

Это особенно важно для москвичей и жителей Подмосковья, где высокий ритм жизни требует быстрого доступа к нужным товарам без лишних ожиданий.

Список пунктов «Здравсити Аптека» в вашем районе

Чтобы понять, в какой аптеке уже произошли изменения, достаточно заглянуть на онлайн-платформу «Здравсити» или в мобильное приложение — там отображаются обновленные адреса, где действует новая концепция обслуживания. Это упрощает навигацию по аптечной сети и помогает заранее планировать визит.

Список «Здравсити Аптек» возле вас:

Монино пгт., ул. Баранова, д. 2Г

Ликино-Дулево г., ул.Ленина, д.3Б

Электрогорск, ул. Чкалова, д. 12

Электрогорск, ул. М. Горького, д. 3а-1

Клин г.,ул. Чайковского, д. 58, стр. 2

Балашиха г.,ул. Реутовская, д. 11

Балашиха, ул. Калинина, д. 15, к. 1

Балашиха г., пр-т Ленина, д. 32 А

Москва г., пр-д Резервный, д. 11

г.о. Балашиха, д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 12

Балашиха г., ул. Южная, д. 3

Балашиха г., мкр. Павлино, стр. 21 б

Изменение логики покупок аптечных товаров

Переход от бренда «Будь здоров» к новому формату проходит поэтапно. При этом все аптеки продолжают работу в привычном режиме, но уже по-новому: с цифровой поддержкой, обновленным сервисом и единой платформой zdravsiti.ru.

Как изменилась логика покупки:

Покупатель заходит на zdravsiti.ru, где находит нужный препарат или товар для здоровья. Система показывает ближайшую аптеку с актуальной информацией о наличии. Оформляется заказ с выбором вида доставки или самовывоза из аптечного пункта. В выбранной аптеке заказ уже готов к выдаче четко в назначенное время.

Такой подход помогает избежать очередей, снизить риск дефицита нужных препаратов, сэкономить время.

Традиционные аптеки уйдут в прошлое?

Для тех, кто предпочитает традиционные покупки, ничего не усложняется: можно просто прийти в аптеку, как раньше. Но теперь розничные покупки совершаются:

в более комфортной атмосфере;

с понятной навигацией;

по единым стандартам качества обслуживания;

с возможностью быстро получить помощь, консультацию фармацевта.

Ребрендинг сети — это не просто смена названия. Это постепенное внедрение новых стандартов, синхронизированных с цифровой платформой. Результат — прозрачный, предсказуемый, удобный опыт взаимодействия, в котором клиенту легко ориентироваться.

Для Москвы и области, где конкуренция на аптечном рынке высока, такое преобразование может задать новые ориентиры, повысить общую планку аптечного сервиса. А покупатель в результате получает гибкость, скорость, уверенность в доступности нужных товаров.