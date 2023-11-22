100-летнему юбилею "Мосфильма" посвящается: Новогодние представления на киностудии "Мосфильм" сезон 2023-2024

С 23 декабря по 8 января, в преддверии 100-летнего юбилея киностудии, на "Мосфильме" пройдет ежегодное новогоднее представление для всей семьи, которое в этом сезоне получило название "Самый Новый Год, не так ли?!".



Главная киностудия страны готовится встретить свой сотый день рождения. Юбилейная дата грядет в январе 2024 года, но праздновать столь значимое событие начнут в декабре, когда двери самого большого в Европе кинопавильона распахнутся для юных москвичей их родителей. Именно там, где обычно снимают кино и популярные телепроекты, состоится премьера уже одиннадцатого сезона новогоднего театрализованного представления "Киноелка на Мосфильме".

Организаторы мероприятия утверждают, что готовят очередной сюрприз для своей публики, представив на суд зрителей интерактивный мультимедийный мюзикл для маленьких и взрослых. В центр захватывающего сюжета авторы постановки поместили главного зимнего волшебника – Деда Мороза и его команду. И, как водится только в настоящих сказках, в самый ответственный момент сказки с ними произойдет нечто совершенно невероятное. Спектакль обещают насытить спецэффектами – лазерной графикой, тяжелыми дымами, пневмофейерверком, системой электронного управления фонами и масштабными светодиодными экранами, а еще – установить уникальную систему индивидуального позиционирования звука в зале.

Приготовления к празднику идут полным ходом – строятся декорации, шьются роскошные костюмы, записывается оркестровая музыка, проходят кастинги актеров и первые репетиции. На этот раз проект займет сразу два мосфильмовских павильона. В одном, где снимали "Весну", "Войну и мир", шоу "Ледниковый период", проводят церемонию награждения кинопремии "Золотой орел", построят комфортный зрительный зал. А в соседнем павильоне создадут Рождественскую кинодеревню с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза, всевозможными мастер-классами и насыщенной анимационной программой. Кроме того, в декоре пространства будет использовано более 200 000 светодиодов, от мерцания которых и без того волшебная атмосфера "Мосфильма" станет еще более манящей и загадочной.

Традиционно в проекте "Киноелка на Мосфильме" принимают участие настоящие звезды отечественного кино и телевидения – актер, Заслуженный артист России Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому "Воронины" и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Артисты примут участие в видеоэпизодах, увидеть которые зрители смогут на больших светодиодных экранах, вписанных в декорацию спектакля.

Помимо самого шоу, наполненного кино-цитатами и интересными фактами истории кино, зрители увидят выставку кинонаград "Мосфильма", включая статуэтки «Оскар», экспозицию старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов гайдаевской троицы, фотовыставку со съемок Мосфильмовских картин, инсталляции по мотивам известных кинофильмов и узнают много нового о волшебном мире кино.

Место встречи: киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1

Даты проведения: 23 декабря 2023 г. – 8 января 2024 г.

Официальный сайт: www.kinoelka.ru