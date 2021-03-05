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Онлайн-премьера короткометражного фильма Ирины Обидовой "Комета"

Онлайн-премьера короткометражного фильма Ирины Обидовой "Комета"

Фото: пресс-служба
Продюсерский центр Potential при поддержке компании по кинофестивальному продвижению CinePromo представляют онлайн-премьеру короткометражного фильма режиссера Ирины Обидовой "Комета" (2019), которая пройдет 24 февраля 2021 на ютуб-канале Кино-Театр.Ру.
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Автором сценария ленты выступила Лиза Цыганова, отобранная в этом году в творческую лабораторию для молодых кинематографистов Berlinale Talents в рамках 71-го Берлинского международного кинофестиваля, куда попали всего 2 российских участника из 3 000 подавших заявки со всего мира.

О фильме:

Фильм рассказывает историю одиннадцатилетней девочки Полины, чьи мама и папа в разводе. Пытаясь помирить родителей, она обманным путем заставляет их встретиться. Но конфликт родителей разгорается только сильнее, ведь главный объект их спора при разводе – сама Полина.

Главные роли исполнили петербургские актеры Алексей Морозов ("Стрельцов", "Время первых"), Алена Кучкова (сериал "Мост", "Батальонъ") и Лиза Мамошина (дебют).

Фото: пресс-служба

Фестивали:

  • Social World Film Festival (2020, Италия, Неаполь)

  • Фестиваль детского кино Cinekid (2020, Голландия, Амстердам)

  • Olympia International Film Festival for Children and Young People (2020, Греция, Пиргос)

  • Московский международный кинофестиваль (2020, Россия, Москва)

  • Международный Кинофорум «Золотой Витязь», Диплом «За удачное драматургическое воплощение сюжета фильма о взаимоотношениях родителей и детей» (2020, Россия, Севастополь)

  • Международный кинофестиваль короткометражных фильмов о детях и молодежи «Галактика 35 мм», Лучшая режиссерская работа, Лучшая женская роль – Лиза Мамошина (2020, Россия, Санкт-Петербург)

  • KONIK Film Festival (2020, Россия, Москва)

  • Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» (2020, Россия, Москва)

  • Открытый фестиваль кино «Киношок» (2020, Россия, Анапа)

    Фото: пресс-служба

    Команда создателей:

    Режиссер: Ирина Обидова

    Автор сценария: Лиза Цыганова

    Оператор: Иван Ирвачев

    Художник-постановщик: Екатерина Малинина

    Композитор: Сергей Евтушенко

    Звукорежиссер: Алина Бикбулатова

    Продюсеры: Александра Алехина, Ирина Обидова

    Ирина Обидова, режиссер:

    "Комета" получилась очень личной историей. Мне кажется, она касается каждого, кто знает слово "развод". И это не попытка заниматься морализаторством, что разводы – это плохо. Скорее попытка посмотреть на ситуацию глазами ребенка и задуматься о том, что в этой войне нет победителей".

    Лиза Цыганова, автор сценария:

    "Нам с Ирой, режиссером "Кометы", хотелось высказаться на тему развода и роли в нем ребенка – в детстве мы обе пережили расставание родителей. "Комета" – фильм в стиле slice of life с неклассической драматургией: для меня было важнее всего создать образ трагических попыток ребенка примирить непримиримые стороны. Мы возмущаемся культом войны в прессе и на телевидении, но не замечаем, что сами, у себя дома, в своих семьях, живем в состоянии военного конфликта. А у любого военного конфликта есть неминуемые жертвы".

    Фото: пресс-служба

    "Комета" стала первым совместным фильмом Ирины Обидовой и Лизы Цыгановой. Их новый авторский проект – полнометражный фильм "Взрывник №2", со сценарием которого Лиза Цыганова прошла отбор в Berlinale Talents 2021. "Взрывник №2" – это остросоциальная драма о подростке-бунтаре, оказавшемся в списке потенциальных взрывников среди студентов колледжа и решившем устроить реальный взрыв, чтобы доказать собственное превосходство.

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