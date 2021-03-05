Онлайн-премьера короткометражного фильма Ирины Обидовой "Комета"

Продюсерский центр Potential при поддержке компании по кинофестивальному продвижению CinePromo представляют онлайн-премьеру короткометражного фильма режиссера Ирины Обидовой "Комета" (2019), которая пройдет 24 февраля 2021 на ютуб-канале Кино-Театр.Ру.



Автором сценария ленты выступила Лиза Цыганова, отобранная в этом году в творческую лабораторию для молодых кинематографистов Berlinale Talents в рамках 71-го Берлинского международного кинофестиваля, куда попали всего 2 российских участника из 3 000 подавших заявки со всего мира.

О фильме:

Фильм рассказывает историю одиннадцатилетней девочки Полины, чьи мама и папа в разводе. Пытаясь помирить родителей, она обманным путем заставляет их встретиться. Но конфликт родителей разгорается только сильнее, ведь главный объект их спора при разводе – сама Полина.

Главные роли исполнили петербургские актеры Алексей Морозов ("Стрельцов", "Время первых"), Алена Кучкова (сериал "Мост", "Батальонъ") и Лиза Мамошина (дебют).

Фестивали:

Social World Film Festival (2020, Италия, Неаполь)

Фестиваль детского кино Cinekid (2020, Голландия, Амстердам)

Olympia International Film Festival for Children and Young People (2020, Греция, Пиргос)

Московский международный кинофестиваль (2020, Россия, Москва)

Международный Кинофорум «Золотой Витязь», Диплом «За удачное драматургическое воплощение сюжета фильма о взаимоотношениях родителей и детей» (2020, Россия, Севастополь)

Международный кинофестиваль короткометражных фильмов о детях и молодежи «Галактика 35 мм», Лучшая режиссерская работа, Лучшая женская роль – Лиза Мамошина (2020, Россия, Санкт-Петербург)

KONIK Film Festival (2020, Россия, Москва)

Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» (2020, Россия, Москва)

Открытый фестиваль кино «Киношок» (2020, Россия, Анапа)

Команда создателей:

Режиссер: Ирина Обидова

Автор сценария: Лиза Цыганова

Оператор: Иван Ирвачев

Художник-постановщик: Екатерина Малинина

Композитор: Сергей Евтушенко

Звукорежиссер: Алина Бикбулатова

Продюсеры: Александра Алехина, Ирина Обидова

Ирина Обидова, режиссер:

"Комета" получилась очень личной историей. Мне кажется, она касается каждого, кто знает слово "развод". И это не попытка заниматься морализаторством, что разводы – это плохо. Скорее попытка посмотреть на ситуацию глазами ребенка и задуматься о том, что в этой войне нет победителей".

Лиза Цыганова, автор сценария:

"Нам с Ирой, режиссером "Кометы", хотелось высказаться на тему развода и роли в нем ребенка – в детстве мы обе пережили расставание родителей. "Комета" – фильм в стиле slice of life с неклассической драматургией: для меня было важнее всего создать образ трагических попыток ребенка примирить непримиримые стороны. Мы возмущаемся культом войны в прессе и на телевидении, но не замечаем, что сами, у себя дома, в своих семьях, живем в состоянии военного конфликта. А у любого военного конфликта есть неминуемые жертвы".

"Комета" стала первым совместным фильмом Ирины Обидовой и Лизы Цыгановой. Их новый авторский проект – полнометражный фильм "Взрывник №2", со сценарием которого Лиза Цыганова прошла отбор в Berlinale Talents 2021. "Взрывник №2" – это остросоциальная драма о подростке-бунтаре, оказавшемся в списке потенциальных взрывников среди студентов колледжа и решившем устроить реальный взрыв, чтобы доказать собственное превосходство.

