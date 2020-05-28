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В июне Малый театр отпразднует юбилей Юрия Соломина

В июне Малый театр отпразднует юбилей Юрия Соломина

Фото: пресс-служба
Малый театр в июне покажет спектакли и фильмы, посвященные юбилею актера, режиссера, народного артиста СССР и художественного руководителя театра Юрия Соломина.18 июня он отметит свое 85-летие.
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2 июня пройдет показ документального фильма "Больше, чем артист" Дарьи Виолиной и Сергея Павловского, который откроет дни чествования юбиляра. Этот фильм – портрет Артиста и Человека, прошедшего огромный путь к всенародной любви и славе, его размышления о природе успеха, жизни, сцене и личных привязанностях.

С 3 по 16 июня состоятся показы спектаклей Малого театра, занимающих важное место в творческой биографии артиста. На официальной странице Малого в YouTube будут доступны его режиссерские работы – "Лес" А.Н. Островского и премьерный спектакль "Дальше – тишина" по произведению Вины Дельмар. Также зрители смогут увидеть два спектакля, в которых исполненные Соломиным роли были признаны одними из самых значительных в его биографии – это Кисельников в "Пучине" А.Н. Островского и царь Федор в постановке "Царь Федор Иоаннович" А.К. Толстого.

Поклонники артиста смогут насладиться и двумя другими спектаклями с его участием "Дядя Ваня" А.П. Чехова в постановке Сергея Соловьева и водевилем "Таинственный ящик" П.А. Каратыгина (актерской и одновременно режиссерской работой Соломина).

18 июня, в день рождения Юрия Соломина, состоится онлайн-премьера документального фильма "Его Величество Актер" режиссера Дениса Бродского, в котором всенародно любимый артист поделится размышлениями о жизни, сцене и закулисье – о мире театра, в котором правит Его Величество Актер!

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