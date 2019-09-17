В Москве пройдет XV Всероссийский Форум ГТО

За два дня Форума участникам предстоит пройти 10 спортивных испытаний на силу, скорость, выносливость! Одним из самых запоминающихся моментов для спортсменов станет финальное испытание– кросс фит полоса препятствий, на которой участникам придется выложиться на 100%. Результаты испытаний будут доступны для каждой зарегистрированной команде в онлайн-режиме.
Лидеры рейтинга будут определены в индивидуальном и корпоративном зачетах и награждены медалями и памятными подарками.
В прошлом году в Форуме ГТО приняли участие более 3 000 участников, среди которых множество корпоративных команд, в том числе Администрация Президента РФ, МЧС России, ФСИН России, МВД РФ, Главгосэкспертиза, Федеральная сетевая компания, госкорпорация "Росатом", холдинговая компания "Росэл", Роснефть, РЖД, Газпром нефть-МНПЗ и другие.