Бизнес-спикеры поделились опытом на Всероссийском форуме профессий

Главной целью форума было помочь завтрашним специалистам в постижении новых профессиональных областей, в расширении знаний о возможных карьерных траекториях. Посетители получили всю необходимую информацию для выбора будущей профессии в одном месте.
В течение двух дней участники форума услышали выступления ряда известных спикеров. Таких как Анна Ошарова, Авито Работа; Екатерина Смолева и Артем Мусинов, Билайн; Анна Киреева и Ирина Чуркина, Radisson Blu Olimpiyski, Moscow; Гоар Ананян, основатель и руководитель проекта Hr-tv.ru и WowProfi; Анетта Орлова, психолог по личному развитию и эффективной коммуникации; Игорь Дубинников, основатель образовательной платформы Players&Coach и многих других.
Участники пообщались напрямую с каждым представителем профессии, узнали специфику работы в той или иной отрасли, а также прошли бесплатные тесты на профориентацию и получили рекомендации карьерных консультантов от центра занятости населения "Моя работа".
На форуме Гоар Ананян, основатель и руководитель форума и портала осознанной профориентации WowProfi, анонсировала запуск новой информационной площадки для осознанной профориентации WowProfi. "Сегодня я могу смело сказать, что у молодых ребят появилась новая и очень важная возможность – получать информацию напрямую от носителей экспертизы как на форуме #СделайШагвБудущее, так и онлайн, в рамках проекта WowProfi. Мы в HR-tv.ru четко понимаем болевые точки работодателей, будущих соискателей и образовательных учреждений. Это помогает нам делать качественную и полезную площадку для обмена опытом для всех участников процесса профориентации”- отметила Гоар Ананян.
Форум был организован в рамках государственной программы "Новое качество жизни" и при поддержке центра занятости населения города Москвы "Моя работа".