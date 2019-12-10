Театр классического балета отметит Новый год с "Щелкунчиком"

Знаменитая новогодняя сказка в версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва сохранила классическую хореографию Василия Вайнонена, при этом почти весь первый акт был поставлен заново и максимально приближен к сказке Гофмана. По традиции в спектакле наряду с профессиональными танцорами участвуют дети.
В "Щелкунчике" Театра классического балета детство Маши окружено атмосферой любви. В балете появилась потерявшая голову от влюбленности старшая сестра Луиза и её жених Ганс, а также Королева Мышильда, которая мечтает женить на Маше своего любимого семиглавого Принца-мышонка. Даже бабушка и дедушка выходят на сцену не просто для того, чтобы повеселиться на празднике – они воплощают трогательную любовь, которую пронесли через всю жизнь. Кроме того, если традиционный спектакль завершается свадьбой Маши и Принца, у Касаткиной и Василёва на этом история не заканчивается: Маша просыпается и чувствует, что во сне с ней произошли незримые изменения. После встречи с племянником Дроссельмейера, явно напоминающим сказочного Принца, сердце девушки начинает учащенно биться, и она понимает, что ее детство закончилось, и началась новая жизнь.
Балет в 2-х действиях, пяти картинах, с прологом и эпилогом
Либретто: Наталия Касаткина и Владимир Василев
Хореография: Василий Вайнонен, Наталия Касаткина и Владимир Василёв
Декорации и костюмы: Елизавета Дворкина
Расписание показов:
26 декабря, 19.00
27 декабря, 19.00
28 декабря, 18.00
29 декабря, 13.00
29 декабря, 18.00
30 декабря, 19.00
3 января, 13.00
3 января, 18.00