Выставка работ молодых художников пройдет сразу в пяти галереях Москвы

С 1 ноября 2019 года по 26 января 2020 года в Москве при финансовой поддержке Министерства Культуры РФ пройдет Фестиваль современного изобразительного искусства в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских "АРТ-Мастерская XXI", в котором приняли участие молодые российские художники.



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