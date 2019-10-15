Мероприятия юбилейной Недели Моды в Москве пройдут в столичном метро

С 11 по 16 октября на станции метро "Воробьевы горы" будет работать тематическая выставка "Неделя моды в Москве. 25 лет в авангарде моды страны", посвященная юбилею главного модного события России. Она объединит творения ведущих российских дизайнеров, среди которых члены "Ассоциации высокой моды и прет-а-порте", лауреаты премии "Золотой манекен" Валентин Юдашкин, Слава Зайцев, Виктория Андреянова, Ирина Крутикова, а также фрагмент коллекции efremov for NAFA созданный Дизайнером Сергеем Ефремовым для Северо Американского Пушного Аукциона (NAFA). С 16 по 31 октября на станции метро "Выставочная" вниманию москвичей и гостей столицы предстанет юбилейная выставка фотографий "Неделя моды в Москве. Новый взгляд на моду".
В день открытия Недели Моды, 22 октября состоится показ концепт-стора "Секция" (ГУМ). На станции "Деловой центр" молодые дизайнеры покажут коллекции, которые созданы для динамичных людей, живущих в ритме большого города. Такой тандем подчеркнет главные тренды сезона SS20 – урбанизацию и утилитарность.
Неделя Моды в Москве пройдет с 22 по 27 октября в
Гостином дворе. В течение недели десятки дизайнеров представят свои коллекции
на трех подиумах. Подробная программа 42 сезона Moscow Fashion Week появится со
дня на день на официальном сайте события.