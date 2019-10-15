В Москве пройдет мировая премьера балета “Дракула. Начало”

3 ноября 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце состоится премьера балета "Дракула. Начало". Режиссер Алексей Голубев и хореограф Иван Васильев представляют спектакль по мотивам бестселлера Брэма Стокера.



Алексей Голубев: "Мне кажется, что в сознании людей достаточно твердо закрепился образ могущественного кровожадного вампира убийцы, готового ради обладания властью на любую жестокость. Мы же захотели показать Влада Цепеша – прообраза Графа Дракулы и главного героя романа Брэма Стокера – под другим углом, начав с предыстории его превращения, показав как потеря любви может убить человека и преобразить его в бессердечное нечто. И как та же самая любовь может вновь оживить в нем душу и способность на сочувствие и самопожертвование."

"Мне как хореографу очень интересно было работать в постановке, совместившей в себе события двух веков", – рассказывает Иван Васильев. "У нас невероятное количество масштабных сцен, в которых задейстовано двадцать мимансов и кордебалета и при этом много дуэтных, почти интимных по настроению танцев. Ставить хореографию в таком многообразии и трудно и ответственно одновременно, но при этом безмерно приятно иметь возможно использовать всю палитру в одной картине. А станцевать в ней великого Дракулу самому – приятно вдвойне".

Работа Алексея Голубева и Ивана Васильева это виртуозное смешение жанров – где классический балет встречается с мюзиклом, театр, существующий здесь и сейчас, дополняется безграничными вневременными возможностями кино. Именно поэтому танцующий Дракула в этой постановке обретет еще и голос – волшебный голос Ладислава Бубнара. "Меня всегда притягивали подобные истории: о борьбе добра и зла, о мести и торжестве справедливости, о победе всепрощения и, конечно, в первую очередь – о любви. Я многие годы знаком с Иваном, считаю его невероятным по мастерству танцором и буду рад, если мой голос будет помогать взмывать ему еще выше на подмостках сцены".



