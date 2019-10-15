В Москве пройдет мировая премьера балета “Дракула. Начало”

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Топ новостей

"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк
Ничего не осталось: Путин поставил крест на Украине
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в "Ленкоме"
Близкий человек всадил нож в спину Порошенко
"Плюньте в лицо!": Малышева взбесила народ
партнеры
Вторник 15 октября
Лента новостей
15:14
"Коля, дорогой": Жасмин призналась в чувствах Баскову
15:02
Безграмотную Маркл затерроризировали из-за нелепого промаха
14:54
Появились подробности смертоносного обрушения дома в Приморье
14:54
Поджавший хвост Трамп помог Путину
14:21
"Точно Костик гуляет": Брежнева привлекает внимание мужа "голыми" фото
14:19
Как сохранить фигуру в осенне-зимний период
14:17
В Екатеринбурге нашли труп пропавшей молодой автоледи
14:15
Расцвет российского Крыма довел украинцев до отчаяния
14:00
Оплеванного Зеленского неожиданно ударили в спину
13:56
"Мы до сих пор не можем дать ответ": ученые бьются в истерике от тайны перевала Дятлова
13:50
Туктамышева взвалила на свои плечи непосильную ношу
13:39
"Должен был мастурбировать": актера Петрова заперли в комнате с тремя мужиками
13:35
Володин призвал руководство Грузии извиниться перед россиянами
13:31
"Нагнут": Зеленскому пригрозили новым Майданом
13:26
"Возьмите палки побольше и бейте!": экс-супруг закрыл грудью заклеванную Бочкареву
13:06
В Красноярске поймали забивших насмерть мужчину мажоров
12:50
Русская Кардашьян взбудоражила россиян силиконовой грудью
12:49
Раскрыта правда о болезни Анастасии Заворотнюк
12:48
Сексапильная подружка Крида выиграла порнопремию
12:47
Школа будущего: в лицее-интернате в Мольгино открыли ледовую арену
12:27
Татьяну Тотьмянину срочно прооперировали в онкоцентре
12:00
Звезда "Дома-2" откровенно высказалась о потере девственности
11:57
Почему семья тщательно скрывает правду о здоровье Заворотнюк
11:53
"Ура!": Брежнева выступила с официальным заявлением после слухов о беременности
11:47
Mercedes-Benz Fashion Week. Online
11:30
Извращенец из Tinder на свидании украл у девушки трусы
11:29
Перекроенная до неузнаваемости Ротару шокировала Сафронова
11:25
Украинские националисты устроили беспредел на границе с Крымом
11:18
При обрушении дома в Приморье погиб человек
11:10
Воющего Алексея Панина увезли в психушку
10:44
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
10:21
"Бабушка обалдела": россиянам показали жесткое порно вместо передачи на НТВ
10:11
Близкие высказались о последних моментах с Заворотнюк после ликвидации
09:49
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
09:30
"Вот уроды": Самбурскую жестоко обвели вокруг пальца
09:12
Бывший муж впервые о расставании с Марией Порошиной
08:55
Асмус за спиной у мужа обняла сексуальных красавцев
08:30
Асмус рассказала о разводе с Харламовым
08:28
Во время исполнения российского гимна перед Путиным случился казус (видео)
08:21
"Убит": ужасное событие настигло Влада Топалова
07:27
"Это зависть": оконфузившуюся на подиуме Ходченкову прикрыли грудью
06:30
Неожиданное решение Зеленского по Крыму добило украинцев
04:35
Муж дочери Машкова оставил ее с двумя детьми
02:19
Раскрыт секрет сохранения молодости организма
00:21
Раздетая Савельева похвасталась стройной фигурой после родов
21:57
Знаменитый дизайнер скончалась в возрасте 47 лет
21:55
"Железная кнопка": 56-летняя Дапкунайте восхитила Александрову и Хромченко
21:38
"Имею на это право": Исаева выставила улыбающуюся дочь Началовой
21:23
Навка призналась в любви к Юдашкину в день его рождения
21:14
Стало известно имя нового тренера "Спартака"
21:06
"Скачущие, прыгающие вприсядку": трясущие гениталиями мужчины лишили Волочкову сна
21:01
"Было спланировано": заподозренную в беременности Проскурякову вывели на чистую воду
20:55
Зеленский признал потерю Крыма частью лечения для Украины
20:32
Вышвырнутая из Украины Королева взмолилась о прощении
20:21
"Это не мой ребенок...": Древнов впервые рассказал о разводе с Порошиной
20:14
Под Уфой в аварии с легковушкой погиб человек
19:47
Украли 6 миллионов рублей: в Москве произошло ограбление со стрельбой
19:25
В Красноярске вандалы подожгли памятник героям ВОВ
19:02
Известный футболист раскрыл правду о романе с Тиной Канделаки
18:51
Пассажир вылетевшего в Петербург лайнера поплатился за курение на борту
18:47
Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
18:31
"Позор!": разъяренная толпа атаковала затравленного Зеленского
18:25
Затравленная певица была найдена мертвой
18:14
Обнародовано трогательное послание детей к онкобольной Заворотнюк
18:02
"Останется тут и сопьется": застрявшему в грязи Киркорову предрекли незавидную участь
17:53
Спустя 17 лет Курникова намекнула о предстоящей свадьбе
17:44
Вдова Марьянова отказывается делить наследство с родными артиста
17:41
Зеленский получил мощную поддержку из России
17:36
Под Москвой мужчина попытался спасти собаку и упал в колодец
17:29
"Это просто гнида": Разин как следует потрепал матерщинника Шнурова
17:19
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского
17:11
В Ижевске автомобиль сбил ребенка
17:02
Наргиз угодила в новый скандал после конфликта с Фадеевым
16:54
"Повреждены органы": вице-мисс "Краса России" попала в реанимацию
16:34
Вылетевший из Москвы самолет "Аэрофлота" экстренно сел из-за отказа двигателя
16:24
"Ну что, Яночка, съела?": Собчак публично высмеяла Рудковскую
16:21
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
16:18
Все отвернулись от парализованного Бориса Моисеева
16:15
В Подмосковье напали на чемпионку мира по боксу
16:10
Бледанс прилюдно предстала без зубов
15:53
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
15:45
Популярный телеведущий стал отцом во второй раз
15:45
В Думе приступили к рассмотрению бюджета-2020
15:44
На Украине заявили об остановке расследования дела против Порошенко
15:38
Наталью Штурм обругали на роскошном курорте
15:37
"Граф Галустякула": известному юмористу досталось за нелепый вид
15:27
На юго-западе Москвы загорелась больница
15:15
"Пупсики": Галкин показал беззаветную любовь
15:13
"Такое уж время": звезда "Уральских пельменей" сделала важное заявление
15:11
Лучше не становится: новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк
14:55
Был болен: обнародованы данные о психическом здоровье убитого изверга Хачатуряна
14:54
Почему Бузова скрывает роман с известным блогером
14:34
В Крыму наплевали на демарш преемницы Меркель
14:31
"Семейное торжество": Виктория Лопырева о своей свадьбе
14:21
Украинцы бьются в истерике из-за находящих общий язык Путина и Трампа
14:20
Чем молодая жена зацепила Сергея Шнурова
14:12
Ты мне больше не дочь: мать плюнула в лицо Кравец за вакханалию на могиле Началовой
14:04
Мгновенная смерть: мэр Абакана разбился в жутком ДТП
14:02
Рохле Зеленскому врезали за чудовищный провал
13:45
"Выпивший был или что": убийца шокировал рассказом о расправе над Кругом
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Mercedes-Benz Fashion Week. Online
Биография Натальи Сергуниной: путь от юридического консультанта до вице-мэра
Знаменитый певец променял звезду "Битвы экстрасенсов" на скандальную модель
"Было спланировано": заподозренную в беременности Проскурякову вывели на чистую воду
"Хорошеет год от года": Навка расцвела после слов Пескова
"Уничтожил себя": положение сдавшего Зеленского резко ухудшилось
Пресс-релизы

В Москве пройдет мировая премьера балета “Дракула. Начало”

Фото: пресс-служба
3 ноября 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце состоится премьера балета "Дракула. Начало". Режиссер Алексей Голубев и хореограф Иван Васильев представляют спектакль по мотивам бестселлера Брэма Стокера.  
поделиться

Алексей Голубев: "Мне кажется, что в сознании людей достаточно твердо закрепился образ могущественного кровожадного вампира убийцы, готового ради обладания властью на любую жестокость. Мы же захотели показать Влада Цепеша – прообраза Графа Дракулы и главного героя романа Брэма Стокера – под другим углом, начав с предыстории его превращения, показав как потеря любви может убить человека и преобразить его в бессердечное нечто. И как та же самая любовь может вновь оживить в нем душу и способность на сочувствие и самопожертвование."

"Мне как хореографу очень интересно было работать в постановке, совместившей в себе события двух веков", – рассказывает Иван Васильев. "У нас невероятное количество масштабных сцен, в которых задейстовано двадцать мимансов и кордебалета и при этом много дуэтных, почти интимных по настроению танцев. Ставить хореографию в таком многообразии и трудно и ответственно одновременно, но при этом безмерно приятно иметь возможно использовать всю палитру в одной картине. А станцевать в ней великого Дракулу самому – приятно вдвойне".

Работа Алексея Голубева и Ивана Васильева это виртуозное смешение жанров – где классический балет встречается с мюзиклом, театр, существующий здесь и сейчас, дополняется безграничными вневременными возможностями кино. Именно поэтому танцующий Дракула в этой постановке обретет еще и голос – волшебный голос Ладислава Бубнара. "Меня всегда притягивали подобные истории: о борьбе добра и зла, о мести и торжестве справедливости, о победе всепрощения и, конечно, в первую очередь – о любви. Я многие годы знаком с Иваном, считаю его невероятным по мастерству танцором и буду рад, если мой голос будет помогать взмывать ему еще выше на подмостках сцены".


15 октября 2019, 13:43
15 октября 2019

Мероприятия юбилейной Недели Моды в Москве пройдут в столичном метро

Неделя Моды в Москве выходит за границы привычного формата

14 октября 2019

В погоне за пивными артефактами: "Балтика" отпраздновала Oсtober Beer Festival-2019

Компания провела экскурсии по своим заводам

14 октября 2019

Участники фестиваля "Авторадио" и Дискотека 80-х "Secret Service" представили свою фаворитку в России

У певицы вышел долгожданный сингл

14 октября 2019

Как поживает цифровая экономика в России

11 октября 2019

В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week

Впереди 87 событий за 5 дней

10 октября 2019

Самая разыскиваемая девочка в мире: что ее ждет

10 октября 2019

Новый сезон "Алых парусов": Великая история любви в мюзикле Дунаевского

9 октября 2019

"Ромео и Джульетта" вернутся в Кремль на один вечер

9 октября 2019

Известные блогеры отметили день рождения Instagram в Москве

8 октября 2019

Выставка работ молодых художников продолжает гастроли по городам России

На этот раз талантливые работы покажут в Тольятти

загрузить ещё

Политика

Зеленский признал потерю Крыма частью лечения для Украины
На Украине заявили об остановке расследования дела против Порошенко
В Крыму наплевали на демарш преемницы Меркель
Украинцы бьются в истерике из-за находящих общий язык Путина и Трампа

Шоу-бизнес

Безграмотную Маркл затерроризировали из-за нелепого промаха
"Он был лучший": у Толкалиной разрывается сердце из-за жуткой трагедии
Шампанское по 50 тысяч, омары и сирень зимой: Березин возмущен запросами артистов
Любовница обвинила Бари Алибасова в побоях

Проишествия

Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского
Тюрьма не исправила упыря: названа причина зверского убийства школьницы в Саратове
Мощный тайфун унес десятки жизней (видео)
Силовики Порошенко и Зеленского устроили перестрелку в Донбассе

Lifestyle

Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Забравшая оставленного в саду таджиками ребенка воспитательница потрясла народ
Шоу-бизнес

Близкие высказались о последних моментах с Заворотнюк после ликвидации

Поступил комментарий по новостям об актрисе
Шоу-бизнес

Татьяну Тотьмянину срочно прооперировали в онкоцентре

У фигуристки обнаружили опухоль
Шоу-бизнес

"Возьмите палки побольше и бейте!": экс-супруг закрыл грудью заклеванную Бочкареву

Артистка не явилась на заседание суда
Регионы

Школа будущего: в лицее-интернате в Мольгино открыли ледовую арену

Ее посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на 2020 год
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Нурмагомедов о долгожданном поединке со скандальным бойцом: Мы должны подраться
Сколько стоит Мария Шарапова
15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов

Регионы

"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru