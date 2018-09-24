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Пресс-релизы

В столице пройдет международный турнир по бальным танцам "Осенняя Москва"

Фото: Пресс-служба.
28-30 сентября в зале игровой "ЦСКА" состоится 5-й юбилейный международный турнир по бальным танцам "Осенняя Москва", который соберет абсолютно рекордное количество международных пар и международных судей! Это зрелище не только объединит представителей спортивных танцев, но и доставит удовольствие зрителям.
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В 2018 году "Осенняя Москва" уже в пятый раз соберет лучших танцоров, тренеров, специалистов и судей России и мира в Москве. Всего "Осеннюю Москву" посетит более 10 стран. Среди них Китай, США, Украина и другие. Каждый год выступления танцоров проходит под живое сопровождение лучших танцевальных оркестров мира. В прошлом году гостями были всемирно известные музыканты "Ross Mitchell Orchestra" под управлением Ross Mitchell. А в 2018-м году, приедут музыканты не менее потрясающего "The Empress Orchestra" под управлением Ashley Frohlick – оркестра, являющегося визитной карточкой Открытого Танцевального Фестиваля Великобритании! Вечернее отделение украсят многократные Чемпионы Мира по Латиноамериканскому шоу Арсен Агамалян и Оксана Васильева. Они покажут танцевальные номера, с которыми стали чемпионами и премьеру своего нового шоу.

В составе судейской коллегии все эти годы можно было увидеть самых известных мировых специалистов: Marcus Hilton MBE (кавалер ордена Британской Империи), Barbara McColl (Великобритания), Loraine Barry (Великобритания), Caterina Arzenton (Италия), Bryan Watson (Германия), Sirpa Suutari (Финляндия) и многих других известных судей со всего мира и из России.

За эти годы участниками турнира были такие ведущие пары мира как: Риккардо Кокки и Юлия Загоруйченко (США), Стефано Ди Филиппо и Даша (США), Андрей Скуфка и Мелинда (Словения), Нил Джонс и Екатерина Джонс (Великобритания), Эльдар Джафаров и Екатерина Сажина (Азербайджан), Александр Жиратков и Ирина Новожилова (Россия), Никита Бровко и Ольга Урумова (Россия), Кирилл Белоруков и Полина Телешева (Россия), Роман Ковган и Дарья Палей (Россия); чемпионы мира, Европы и Блекпульского фестиваля в Любителях, Молодежи, Юниорах и Ювеналах.

“Танец начинается с музыки, и нашей мечтой было привезти в Москву самые известные танцевальные оркестры мира. Наша цель – создать такую атмосферу для танцоров и гостей турнира, чтобы все хотели приехать к нам на следующий год. Если еще ни разу не были на "Осенней Москве" – добро пожаловать! Мы уверены, что вам понравится!” – рассказывает организатор события – первый в истории российский Чемпион Мира по танцам Сергей Рюпин.

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