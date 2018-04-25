В Кремле состоится гала-концерт всех звезд Первого канала

27 апреля 2018 года на главной сцене страны – в Государственном Кремлевском Дворце – пройдет гала-концерт одного из самых ярких музыкальных телепроектов Первого канала "Три аккорда".



В этот вечер выступят лучшие из лучших: Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Александр Малинин, Сергей Трофимов, победительницы первого и второго сезонов Анастасия Спиридонова и Елена Воробей, Ирина Круг, Дмитрий Харатьян, Маша Распутина, Ирина Дубцова, Вика Цыганова, Анна Ардова, Алексей Глызин, Стас Костюшкин, Людмила Соколова, Глеб Матвейчук, Слава, Татьяна Буланова, Ирина Климова, Игорь Миркурбанов, Сергей Астахов и многие другие. Музыкальное сопровождение концерта – оркестр Red Square Band. Ведущим грандиозного шоу в Кремле станет знаменитый актер Максим Аверин.

“Три аккорда” в Кремле – это все самые лучшие, яркие и незабываемые номера громкого телепроекта компании "Красный Квадрат", созданного по заказу Первого канала и охватывающего всё многообразие жанров отечественной музыки, не скованной рамками поп-, рок-эстрады или классики, но при этом пользующейся огромной народной популярностью. Здесь будет все: бардовская песня, городской романс, творчество русских эмигрантов прошлого столетия, кинохиты и, конечно, лучшее из творчества настоящих метров российской эстрады.



