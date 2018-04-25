В Москве наградили лучшие рестораны
Главный ресторанный интенсив года состоялся 23 апреля в зале "Мир" на Цветном бульваре. PalmaFest 2018 собрал более 600 гостей – рестораторов, шеф-поваров, поставщиков товаров и услуг для HoReCa, представителей СМИ и искушенных рестораноманов.
Проведению фестиваля предшествовала большая и кропотливая работа. На первом этапе эксперты Leaders Club Russia составили Топ-80 оригинальных концепций ресторанов, открывшихся в России в 2017 году. Из них экспертный совет премии выбрал 10 и пригласил их создателей на финал в Москву.
Основная цель PalmaFest и "Пальмовой ветви" – способствовать развитию ресторанного рынка, выявляя актуальные концепции, которые сочетают в себе креативность, востребованность и высокую экономическую эффективность. Для профессионалов HoReCa фестиваль является уникальной площадкой по обмену опытом и знакомит широкую общественность с новыми ресторанными трендами.
Весь день в режиме нон-стоп на сцене фестиваля выступали авторы Топ-10 концепций, владельцы ресторанов, управляющие и специалисты по PR: представляли свои уникальные бизнес-кейсы, делились ноу-хау построения экономики, менеджмента и продвижения ресторана.
По традиции, PalmaFest – это не только новые знания, но и настоящий гастрономическое шоу. Шеф-повара ресторанов-финалистов представили концептуальные блюда своих меню в креативной подаче и поделились секретами кухни: от выбора поставщиков лучших и редких ингредиентов до нюансов кулинарных технологий.
Кульминацией фестиваля стал грандиозный гала-ужин и состоявшееся по итогам насыщенного дня голосование за лучшую ресторанную концепцию года.
По результатам голосования гостей фестиваля, президент Leaders Club Intenational Эрик Де Вэйгнер и президент Leaders Club Russia Вадим Зуйков объявили победителя: золотая "Пальмовая ветвь" была присуждена совместному проекту Аркадия Новикова и Андрея Куспица "Колбасный цех" (Москва). Уже сегодня он является сетевым, а флагманский ресторан сети совмещен с производством натуральных сосисок и колбас, которое находится тут же, за стеклом.
Серебряной "Пальмовой ветви" удостоен [KU:] рамен изакая бар (Москва). Он делает ставку на аутентичную японскую кухню и рамен как основное блюдо меню.
Бронзовую "Пальмовую ветвь" получил Doctor Whisky (Ялта) – ресторан с самой большой в России коллекцией виски.
Серебряную и бронзовую "Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса" вручали: президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Национальной гильдии шеф-поваров Александр Филин, генеральный директор компании ResFood Елена Дубровская, президент компании Moloko Group Илья Рогозин с супругой Эльвирой Рогозиной, издатель журнала "Гастроном" Наталья Чернышева и теле– и радиоведущие Елена Усанова и Валерий Еременко.
Также на церемонии награждения были объявлены лучшие ресторанные концепции года по версии участников онлайн-голосования на сайте Restoranoman.ru. По итогам подсчетов более чем 85 тысяч голосов, определились рестораны-победители в 8 номинациях. Награды "Пальмовая ветвь. Выбор Рестораномана" удостоились:
"Закусочная 2.0" – [KU:] рамен изакая бар (Москва)
"Мультиформат" – рестомаркет "Мама рядом" (Йошкар-Ола)
"Глобально локальные" – "Териберка Бар" (Санкт-Петербург)
В тренде Smart Casual – сеть пивных баров "Раковая" (Москва)
"Новый взгляд на традицию" – "Русский паб" (Москва)
В тренде "Наше море" – "Владивосток 3000" (Москва)
В тренде "Дым с огнем" – "ПроМясо" (Москва)
В тренде "Только вино!" – Тапас-бар "Винный базар" (Москва)
Специальные призы от партнеров фестиваля PalmaFest и премии "Пальмовая ветвь" получили:
"Выбор Gastronom.ru" – ресторан Community (Москва)
Специальный приз от брендов Arcoroc и Chef & Sommelier – бар и магазин "На вина" (Санкт-Петербург) и ресторан Bébé de la mer (Москва)
Специальный приз от "Афиша-рестораны" – ресторан Community (Москва)
Специальный приз от "Ресторатор Шеф" – современная пельменная "Замес" (Екатеринбург)
Специальный приз "Ресторатор года. Открытие" – Игорь Кацевич, автор ресторана "Камчатка Local Kitchen" (Петропавловск-Камчатский)
Организаторы благодарят всех номинантов "Пальмовой ветви" за доброжелательное содействие в подготовке материалов конкурса, всех гостей – за внимание и живое участие в работе фестиваля, партнеров и спонсоров – за активный вклад в организацию мероприятия.
Прощаемся с вами ровно на год! Следующей весной мы соберемся вновь, чтобы оценить и выбрать лучшие ресторанные концепции, которые будут реализованы в 2018 году!
Премия "Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса", присуждаемая лучшей ресторанной концепции года, учреждена в 1993-м профессиональной европейской ассоциаций The Leaders Club International. В России вручается с 2005-го. Основные критерии отбора — креативность, оригинальность и новизна, быстрая окупаемость проекта и потенциальная возможность тиражирования концепции. Ресторанная концепция-номинант должна быть открыта в течение года, предшествующего вручению премии. На международном конкурсе Palme d’Or встретятся финалисты из России, Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Турции и Украины.
"Три аккорда" обещает стать самым ярким событием весны
Благодаря Забегу 5275 фонд "Линия жизни" помог уже 21 ребенку за 2012-2017 гг
На церемонии будут названы победители в пяти номинациях
Самая прекрасная и добрая актриса российского театра вершит судьбы обычных людей
Телеведущий сделал заявление
Для съемок в телепроекте певица выбрала броский эффектный наряд
Артистка пытается защитить наследницу от навязанных шаблонов
Омич рассказал о своей мимолетной любви