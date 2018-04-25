В Москве наградили лучшие рестораны

В Москве состоялся фестиваль ресторанных концепций PalmaFest, в рамках которого прошли финал и церемония награждения XIII Премии за лучшую в России ресторанную концепцию "Пальмовая ветвь 2018". Победитель — московский ресторан "Колбасный цех" – представит нашу страну на международном конкурсе Palmе d’Or.

Главный ресторанный интенсив года состоялся 23 апреля в зале "Мир" на Цветном бульваре. PalmaFest 2018 собрал более 600 гостей – рестораторов, шеф-поваров, поставщиков товаров и услуг для HoReCa, представителей СМИ и искушенных рестораноманов.

Проведению фестиваля предшествовала большая и кропотливая работа. На первом этапе эксперты Leaders Club Russia составили Топ-80 оригинальных концепций ресторанов, открывшихся в России в 2017 году. Из них экспертный совет премии выбрал 10 и пригласил их создателей на финал в Москву.

Основная цель PalmaFest и "Пальмовой ветви" – способствовать развитию ресторанного рынка, выявляя актуальные концепции, которые сочетают в себе креативность, востребованность и высокую экономическую эффективность. Для профессионалов HoReCa фестиваль является уникальной площадкой по обмену опытом и знакомит широкую общественность с новыми ресторанными трендами.

Весь день в режиме нон-стоп на сцене фестиваля выступали авторы Топ-10 концепций, владельцы ресторанов, управляющие и специалисты по PR: представляли свои уникальные бизнес-кейсы, делились ноу-хау построения экономики, менеджмента и продвижения ресторана.

По традиции, PalmaFest – это не только новые знания, но и настоящий гастрономическое шоу. Шеф-повара ресторанов-финалистов представили концептуальные блюда своих меню в креативной подаче и поделились секретами кухни: от выбора поставщиков лучших и редких ингредиентов до нюансов кулинарных технологий.

Кульминацией фестиваля стал грандиозный гала-ужин и состоявшееся по итогам насыщенного дня голосование за лучшую ресторанную концепцию года.

По результатам голосования гостей фестиваля, президент Leaders Club Intenational Эрик Де Вэйгнер и президент Leaders Club Russia Вадим Зуйков объявили победителя: золотая "Пальмовая ветвь" была присуждена совместному проекту Аркадия Новикова и Андрея Куспица "Колбасный цех" (Москва). Уже сегодня он является сетевым, а флагманский ресторан сети совмещен с производством натуральных сосисок и колбас, которое находится тут же, за стеклом.

Серебряной "Пальмовой ветви" удостоен [KU:] рамен изакая бар (Москва). Он делает ставку на аутентичную японскую кухню и рамен как основное блюдо меню.

Бронзовую "Пальмовую ветвь" получил Doctor Whisky (Ялта) – ресторан с самой большой в России коллекцией виски.

Серебряную и бронзовую "Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса" вручали: президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Национальной гильдии шеф-поваров Александр Филин, генеральный директор компании ResFood Елена Дубровская, президент компании Moloko Group Илья Рогозин с супругой Эльвирой Рогозиной, издатель журнала "Гастроном" Наталья Чернышева и теле– и радиоведущие Елена Усанова и Валерий Еременко.

Также на церемонии награждения были объявлены лучшие ресторанные концепции года по версии участников онлайн-голосования на сайте Restoranoman.ru. По итогам подсчетов более чем 85 тысяч голосов, определились рестораны-победители в 8 номинациях. Награды "Пальмовая ветвь. Выбор Рестораномана" удостоились:

"Закусочная 2.0" – [KU:] рамен изакая бар (Москва)

"Мультиформат" – рестомаркет "Мама рядом" (Йошкар-Ола)

"Глобально локальные" – "Териберка Бар" (Санкт-Петербург)

В тренде Smart Casual – сеть пивных баров "Раковая" (Москва)

"Новый взгляд на традицию" – "Русский паб" (Москва)

В тренде "Наше море" – "Владивосток 3000" (Москва)

В тренде "Дым с огнем" – "ПроМясо" (Москва)

В тренде "Только вино!" – Тапас-бар "Винный базар" (Москва)

Специальные призы от партнеров фестиваля PalmaFest и премии "Пальмовая ветвь" получили:

"Выбор Gastronom.ru" – ресторан Community (Москва)

Специальный приз от брендов Arcoroc и Chef & Sommelier – бар и магазин "На вина" (Санкт-Петербург) и ресторан Bébé de la mer (Москва)

Специальный приз от "Афиша-рестораны" – ресторан Community (Москва)

Специальный приз от "Ресторатор Шеф" – современная пельменная "Замес" (Екатеринбург)

Специальный приз "Ресторатор года. Открытие" – Игорь Кацевич, автор ресторана "Камчатка Local Kitchen" (Петропавловск-Камчатский)

Организаторы благодарят всех номинантов "Пальмовой ветви" за доброжелательное содействие в подготовке материалов конкурса, всех гостей – за внимание и живое участие в работе фестиваля, партнеров и спонсоров – за активный вклад в организацию мероприятия.

Прощаемся с вами ровно на год! Следующей весной мы соберемся вновь, чтобы оценить и выбрать лучшие ресторанные концепции, которые будут реализованы в 2018 году!

Премия "Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса", присуждаемая лучшей ресторанной концепции года, учреждена в 1993-м профессиональной европейской ассоциаций The Leaders Club International. В России вручается с 2005-го. Основные критерии отбора — креативность, оригинальность и новизна, быстрая окупаемость проекта и потенциальная возможность тиражирования концепции. Ресторанная концепция-номинант должна быть открыта в течение года, предшествующего вручению премии. На международном конкурсе Palme d’Or встретятся финалисты из России, Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Турции и Украины.



