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Фестиваль Photobookfest 2018 открылся в Москве

Фото: Иван Гущин
19 апреля прошел вернисаж второго по счету фестиваля молодой актуальной  фотографии и фотокниги Photobookfest 2018. Организатором и идеологом  которого выступает  Центр фотографии имени братьев Люмьер. 
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Фестиваль представила главный куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева–Литвинская. "Что же такое молодая актуальная фотография? Зачем она нужна в музейных и выставочных пространствах нашего города , ее важная роль в формировании обьективного и субьективного мышления в современном обществе  и многие другие насущные вопросы , были заданы на открытии первых двух выставочных проектов  в рамках PHOTOBOOKFEST2018", – сказала она. 

Выставка "В поисках Ленина", посвященная документированию процесса декоммунизации в Украине и презентованная в 2017 году в Арле (Франция), проехала по музеям Европы и Латинской  Америки, а сейчас  открылась в Москве при поддержке фонда "Прогильвеция". Проект представили его авторы: швейцарский фотограф Нильс Акерманн и французский журналист Себастьен Гобер.

Фото: Иван Гущин

"Проект “В поисках Ленина” начинался как небольшое путешествие двух друзей, меня и Себастьена, – сказал Нильс Акерманн. – Через эту серию мы хотели показать тонкость процесса декоммунизации. Отношение к своему прошлому – вопрос универсальный и актуальный для многих стран, не только Украины, еще и США, Испании и многих других. Мы рады, что после того, как мы выставляли проект в Европе, мы можем показать его здесь. Отношение россиян к Ленину значительно отличается от восприятия вождя европейцами, поэтому выставка в Москве очень важна. Мы надеемся, что этот проект будет отправной точкой для дискуссии, и нам интересно ваше мнение!"

Фото: Иван Гущин

Выставка "В поисках Ленина" плавно переходит в фотокнижный проект коллектива Zoopark publishing "Капсула". В основу экспозиции Татьяны Палыги и Александра Бондаря лег текст из вскрытой капсулы времени, замурованной в стену новосибирского дома культуры в 1967 году и извлеченной в 2017 году к 100-летию Октябрьской революции.

Программный директор PHOTOBOOKFEST2018  Екатерина Зуева рассказала, что "Капсула" тематически соединяет выставки Photobookfest. Проект Zoopark publishing основан на тексте, который наталкивает на размышления о взаимосвязи прошлого и настоящего. И фестиваль посвящен актуальной фотографии, фотокниге и печатным практикам, связанным с фотографией.

Второй фотографический проект, который представили на вернисаже, посвящен новому взгляду на классический роман Ивана Гончарова. Выставка "Я, Обломов" включает автопортреты японского фотографа Икуру Куваджимы. Эта по-японски аккуратная серия важна не только географией (Казань, Симферополь, Москва, Киров, Алма-Ата, Киев, Бишкек, Самара, д. Морки), но и многообразием пространств для размышления, в которых находит себя спящим Икуру Обломов.

"Проект Икуру родился из книги, - поделилась Екатерина Зуева. -  “Я, Обломов” предлагает зрителю подумать о прошлом в контексте классики русской литературы.  Эта выставка показывает взгляд человека другой культуры на нас".

Фото: Иван Гущин

Сам автор серии "Я, Обломов" Икуру Куваджима подчеркнул, что воплощение его проекта в пространстве Центра фотографии получилось ярким и модерновым.

В рамках открытия Photobookfest прошла дискуссия "В поисках Ленина", посвященная вопросам декоммунизации в постсоветских странах, узаконенного вандализма, культурных кодов в искусстве. Среди участников были Наталья Григорьева– Литвинсая, Нильс Акреманн, Себастьен Гобер, Николай Сванидзе, Дмитрий Быков, Станислав Кучер.

Кураторы фестиваля сообщили, что Photobookfest включит обширную образовательную программу  с участием отечественных и  зарубежных экспертов: лекции, мастер-классы, круглые столы, порфолио-ревю. А уже в 17 мая откроется первая в России выставка фотографий голландского фотоагентства NOOR "NOOR. Иди и смотри".

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