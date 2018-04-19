Швейцарский фотограф отправился на поиски Ленина

В декабре 2013 года Нильс Акерманн увидел, как памятник Ленину сносят на Бессарабской площади в Киеве. Что это было: публичная казнь, узаконенный вандализм? Или закономерный процесс расставания общества с прошлым, обновления и корректировки культурных и политических кодов? После событий Евромайдана в Украине начался официальный, закрепленный указами президента процесс декоммунизаци. К 2015 году в стране количество Ильичей сократилось в пять раз, а на сегодняшний день не осталось ни одного.

Проект Нильса Акерманна и Себастьена Гобера "В поисках Ленина" включает фотографии снесенных статуй вождя. Авторы находили их на задворках музеев, аукционах, в частных коллекциях. От одних остались фрагменты, другие перекрасили, обезглавили, разбили, бросили в промзонах, лесах, на помойках. Некоторые памятники и вовсе переплавили в Тараса Бульбу и Дарта Вейдера.

После "поисков Ленина" журналисты опубликовали фотокнигу, включившую в том числе интервью с местными жителями. Таким образом, Акерманн и Гобер составили портрет современной Украины и отразили противоречивость и неоднозначность "Ленинопада".

Поиски Ленина обернулись глубоким исследованием "непростой ситуации, которая сложилась в стране по отношению к ее прошлому, а значит, настоящему и будущему". Как относиться к наследию СССР жителям постсоветских государств? Следовать примеру украинцев и стереть все напоминания о Ленине, или, как Россия, пойти по своему пути, в котором советское прошлое слилось с настоящим?

Так комментирует предстоящую в Москве выставку Себастьен Гобер: "Проект отражает ситуацию в Украине с разных сторон, и сам при этом занимает нейтральную позицию. Мы надеемся, что выставка даст возможность нам лучше понимать друг друга и сформирует пространство для публичного обсуждения. Я уверен, что мы в силах выстроить новые мосты – по крайней мере, новые каналы связи – между странами, народами и поколениями".

Премьера проекта состоялась летом 2017 года на главном фотофестивале Европы "Les Rencontres d'Arles" в Арле (Франция). Выставка имела большой успех, и среди ее посетителей был в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон. Позднее проект представили в Швейцарии, Великобритании, Ливане, а в апреле 2018 года выставка откроется в Москве в рамках фестиваля PHOTOBOOKFEST.

Во время работы выставки состоятся экскурсия и творческая встреча с авторами, круглый стол, а также трехдневный мастер-класс для фотографов от Нильса Акерманна.

Выставка и образовательная программа пройдут при поддержке Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция.