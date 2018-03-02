Премия "Спорт и Россия" празднует юбилей

Год только начался, а спортивная жизнь России уже кипит, как никогда насыщенная значимыми спортивными событиями. Особенным этот год будет и для организаторов Ежегодной Национальной Премии и Форума "Спорт и Россия – 2018". 5 лет, именно столько исполняется российской спортивной Премии в этом году. Празднование юбилея будет проходить в олимпийской столице, городе Сочи с 26 по 28 апреля 2018 года.

Каждый год организаторы мероприятия собирают на своей площадке звезд мирового спорта, государственных деятелей, перспективные спортивные клубы и первые лица компаний, считающие спорт не только частью корпоративной социальной ответственности, но и образом жизни.

Событие неизменно удивляет участников и гостей. Без сомнений и в этом году нас ждет интересный двухдневный форум. Дискуссия будет посвящена вопросам стратегии развития спортивной индустрии и инвестициям. Представители российского и мирового спортивного сообщества обсудят особенности спортивного спонсорства, механизмы государственно-частного партнерства в спорте, безопасность спортивных объектов, антикризисный PR в спорте и прогнозы Чемпионата Мира по футболу.

После завершения делового дня участников и гостей ждет торжественная церемония награждения лауреатов, которую будет вести известный российский комментатор Виктор Гусев.

"Несмотря на все изменения, которых мы добились за эти пять лет, основные задачи Премии остаются неизменными – определить лучшие практики в сфере спорта и здорового образа жизни, поощрить предприятия и организации, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России, укрепить связи среди профессионального сообщества", – комментирует подготовку к мероприятию исполнительный директор Премии Праведникова Виктория.

Участниками Ежегодной Национальной Премии "Спорт и Россия" могут стать организации любой формы собственности или персоналии, внесшие существенный вклад в развитие спорта и здорового образа жизни. Спешите подать заявку на участие в Премии и Форуме.