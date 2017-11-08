В Москве состоится гастрономический праздник для всей семьи
Фестиваль распахнет свои двери всем, кто любит заниматься кулинарией, стремится узнать что-то новое, овладеть интересными и полезными навыками в приготовлении здоровых и вкусных блюд и просто приятно провести время.
Гостей ждут:
В рамках фестиваля еды "Вкусно!" пройдет 5-я Церемония награждения победителей Премии "Здоровое питание".
В рамках Премии, помимо основных номинаций, будут вручены награды и в специальной номинации "Выбор Потребителей" – в рамках тестовой лаборатории "Ромир" будет проведена оценка продукции самим потребителем: вкус, цвет, упаковка и прочее.
Вход на Фестиваль еды "Вкусно!" свободный!
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