В Москве состоится гастрономический праздник для всей семьи

3 декабря в здании Центрального телеграфа на Тверской улице состоится гастрономический праздник для всей семьи – Фестиваль еды "Вкусно!".

Фестиваль распахнет свои двери всем, кто любит заниматься кулинарией, стремится узнать что-то новое, овладеть интересными и полезными навыками в приготовлении здоровых и вкусных блюд и просто приятно провести время.

Гостей ждут:

Мастер-классы от лучших шеф-поваров Москвы;

Дебаты на актуальные темы о питании и здоровье;

Лекторий от известных диетологов и фитнес-тренеров;

Ярмарочные ряды и дегустации;

Творческое и развлекательное пространство для детей;

Розыгрыши подарков от партнеров.

В рамках фестиваля еды "Вкусно!" пройдет 5-я Церемония награждения победителей Премии "Здоровое питание".

В рамках Премии, помимо основных номинаций, будут вручены награды и в специальной номинации "Выбор Потребителей" – в рамках тестовой лаборатории "Ромир" будет проведена оценка продукции самим потребителем: вкус, цвет, упаковка и прочее.

Вход на Фестиваль еды "Вкусно!" свободный!