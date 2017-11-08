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Пресс-релизы

Премия Рунета 2017: награда найдет своих героев

Фото: пресс-служба
23 ноября 2017 года в Москве на площадке Цифрового Делового Пространства состоится торжественная церемония вручения главной награды российской интернет-отрасли – Премии Рунета 2017.
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В 2017 году Премия Рунета будет присуждена победителям в 6 основных, 2 специальных номинациях, а также лучшим проектам, принявшим участие в Народном Голосовании Премии Рунета 2017.

Отдельно будут отмечены организаторы и проекты, формирующие тренды по 10 главным направлениям (технологии, бизнес, инновации) HOT-LIST 2018.

Основные номинации

  1. "Технологии и Инновации"
  2. "Экономика, Бизнес и Инвестиции"
  3. "Культура, СМИ и массовые коммуникации"
  4. "Государство и Общество"
  5. "Здоровье и Досуг"
  6. "Наука и Образование"


Специальные номинации

  1. "Экология и окружающая среда"
  2. "Народное голосование"


Гран-при HOT-LIST 2018

Помимо лауреатов в основных и специальных номинациях, в рамках Премии Рунета в этом году впервые будут определены трендсеттеры (организаторы и проекты) в 10 технологических, бизнесовых и инновационных направлениях – они войдут в HOT-LIST 2018 по версии Премии Рунета.

Прием заявок прекратиться 9 ноября 2017 года. Спешите принять участие.

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