Премия Рунета 2017: награда найдет своих героев
В 2017 году Премия Рунета будет присуждена победителям в 6 основных, 2 специальных номинациях, а также лучшим проектам, принявшим участие в Народном Голосовании Премии Рунета 2017.
Отдельно будут отмечены организаторы и проекты, формирующие тренды по 10 главным направлениям (технологии, бизнес, инновации) HOT-LIST 2018.
Основные номинации
Специальные номинации
Гран-при HOT-LIST 2018
Помимо лауреатов в основных и специальных номинациях, в рамках Премии Рунета в этом году впервые будут определены трендсеттеры (организаторы и проекты) в 10 технологических, бизнесовых и инновационных направлениях – они войдут в HOT-LIST 2018 по версии Премии Рунета.
Прием заявок прекратиться 9 ноября 2017 года. Спешите принять участие.
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