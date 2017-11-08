Премия Рунета 2017: награда найдет своих героев

23 ноября 2017 года в Москве на площадке Цифрового Делового Пространства состоится торжественная церемония вручения главной награды российской интернет-отрасли – Премии Рунета 2017.

В 2017 году Премия Рунета будет присуждена победителям в 6 основных, 2 специальных номинациях, а также лучшим проектам, принявшим участие в Народном Голосовании Премии Рунета 2017.

Отдельно будут отмечены организаторы и проекты, формирующие тренды по 10 главным направлениям (технологии, бизнес, инновации) HOT-LIST 2018.

Основные номинации

"Технологии и Инновации" "Экономика, Бизнес и Инвестиции" "Культура, СМИ и массовые коммуникации" "Государство и Общество" "Здоровье и Досуг" "Наука и Образование"





Специальные номинации



"Экология и окружающая среда" "Народное голосование"





Гран-при HOT-LIST 2018

Помимо лауреатов в основных и специальных номинациях, в рамках Премии Рунета в этом году впервые будут определены трендсеттеры (организаторы и проекты) в 10 технологических, бизнесовых и инновационных направлениях – они войдут в HOT-LIST 2018 по версии Премии Рунета.

Прием заявок прекратиться 9 ноября 2017 года. Спешите принять участие.