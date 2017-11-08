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Завершился RIW 2017: что обсуждали на главном ИТ-событии осени

Фото: riw.moscow
1-3 ноября 2017 года в московском Экспоцентре прошло главное осеннее событие отрасли высоких технологий – Russian Internet Week 2017. RIW объединил в себе не только многопотоковую конференцию, но и выставку, и море внепрограммных активностей, среди которых, первая в истории свадьба роботов, презентация нового проекта Сергея Полонского, образовательные активности в зоне BuduGuru, Аллея инноваций, пресс-конференции известных компаний и брендов (IVI, Настоящая черная пятница, конкурс DOT-журналистики) и многое другое.
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Форум

Старт RIW 2017 был дан на главной сцене форума, в зале Red Dot, где ведущие церемонии открытия, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, директор РОЦИТ Сергей Гребенников и президент Медиа-Коммуникационного союза Павел Степанов, поприветствовали всех участников, а также дали участникам возможность взглянуть на то, каким был бы мир без интернета.

Главным событием открывающей топ-панели стало выступление Сергея Плуготаренко, посвященное экосистеме цифровой экономики России. По данным проведенного исследования, влияние интернет-зависимых рынков на экономику выросло на 11% в год, и к 2021 году вклад чистых интернет-рынков в ВВП составит 4,7%. Сергей отметил, что к 2020 году доступ в интернет в РФ будут иметь до 85% россиян, а к 2021 году мобильная экономика станет больше, чем отрасль сельского хозяйства. Мобильная экономика – 11-я по размеру экономика России, и в ближайшие 5 лет будет расти на +10.7% в год.

Изучить презентацию

В своем выступлении Леонид Левин подчеркнул, что у России есть все необходимые ресурсы для того, чтобы ответить на технологические и информационные вызовы времени. Уровень наших учёных и программистов признан во всём мире. Российскими компаниями накоплен опыт производства товаров и услуг на основе современных технологий.

Фото: riw.moscow

"Мы фактически уже сформировали информационное общество как систему экономических и социальных отношений, где движущей силой является знание. Генерация идей, обработка информации, методы передачи и способы хранения – можно не замечать этих процессов, но именно они лежат в основе существования современного общества. Уже сегодня информационные технологии проникли во все сферы повседневной работы, отдыха или общения большинства россиян", – сказал председатель Комитета.

Будущее современных городов

Особенно интересной и насыщенной была конференционная программа  RIW 2017: все 3 дня в 10 параллельных залах выступили 600 спикеров с докладами на самые разнообразные темы. В зале RED DOT выступления проходили в формате TED, а иногда и баттлов. Так, например, Одним из важных событий первого дня RIW 2017 стала топ-панель о будущем современных городов в зале Red Dot. Участники секции пытались ответить на вопрос, кто будет управлять городами будущего, человек или искусственный интеллект, можно ли доверять машине сложные операции и принятие решений в спорных ситуациях, а также кто будет нести ошибки за неверные выводы роботов. Дискуссия проходила в формате баттлов, когда эксперты из разных сфер обсуждали острые проблемы инфраструктуры городов лицом к лицу, отстаивая противоположные позиции. Участниками баттлов стали руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев, ИТ-журналист Сергей Вильянов, Генеральный директор компании Ашманов и партнеры Игорь Ашманов и другие.

Выставка INTERNET EXPO 2017

На территории RIW 2017 разместилась масштабная выставка Internet EXPO 2017, где экспонентами стали более 50 российских интернет-компаний. Также на выставке все три дня работала специальная зона Премии Рунета, где участники могли принять участие в разнообразных активностях и конкурсах. В частности, специалисты компании Digital Army разработали уникальную интерактивную “рулетку”, в которой мог принять любой желающий, а в случае выигрыша участник получал приглашение на торжественную церемонию награждения Премии Рунета 2017, которая состоится 23 ноября в Москве. Также в зоне Премии Рунета на выставке Internet EXPO 2017 компания Евросеть проводила ежедневный розыгрыш караоке-микрофонов, а участники могли продемонстрировать свои певческие способности перед широкой аудиторией.

Шоу технологий и #свадьба роботов

Днем на стенде Премии Рунета состоялась первая в мире свадьба роботов – Кики и Промобот узаконили свой союз, а свидетелями выступили участники RIW 2017.

Также на стенде компании Mirax выступил Сергей Полонский. Сергей рассказал о запуске своего нового проекта. Проект, которым займется Полонский, называется "X". Платформа позволит людям, находящимся в разных точках, собраться в одном месте в 3D-реальности. По задумке авторов, с помощью этой платформы студенты медицинских вузов смогут препарировать трупы, а преподаватели – вести занятия из любой точки земного шара.

"Когда мы запустим этот проект, я буду сутки ходить в этом устройстве, и каждый сможет посмотреть на мир моими глазами", – пообещал бизнесмен. Он добавил, что его партнером в этом проекте станет глава компании "Основа" Александр Ручьев. Сам Полонский вложит в "Х" 10 миллионов долларов.

Будущее образования

За футурологические картинки на RIW отвечал операционный директор "Нетологии" Алексей Полехин. Он полагает, что интернет вещей настигнет нас очень скоро. "Сложнее будет найти вещь, которая не подключена к сети, чем та, которая подключена", – ожидает он. Все это неминуемо отразится на рынке труда. "50 процентов сегодняшних профессий не будут существовать через какое-то время. Огромные индустрии будут роботизированы: производство, торговля, логистика. Очевидно, что все мы под ударом", – предупредил спикер.

Фото: riw.moscow

Так, по его словам, уже к 2025 году 87% автомобильного трафика будет автоматизировано. "Соответственно, 40 тысяч таксистов только в Москве окажутся без работы. 8 тысяч нотариусов окажутся без работы из-за развития технологии блокчейн – это тоже очевидно. Нам надо будет на 40 процентов меньше юристов, на 50 процентов меньше специалистов по работе с данными, хотя сегодня мы считаем эту профессию одной из самых востребованных. Кажется, что ребята роют себе яму, автоматизируют свою же работу в будущем", – Полехин рисовал неутешительное будущее.

При этом, по его словам, 65% школьников даже понятия не имеют о том, какие профессии им предстоит выбирать в будущем. А в этом уже недалеком будущем, уверен операционный директор "Нетологии", пригодятся разработчики, маркетологи и специалисты по рынку. В тренде будут инженеры-робототехники, конструкторы команд, поскольку большинство будет работать удаленно и всех их надо эффективно объединить. "Инженеры опыта – это, наверное, те люди, которые придут на смену преподавателю сегодняшнему".

Поэтому в рамках RIW 2017 Университет интернет-профессий "Нетология", подразделение холдинга "Нетология-групп", сообщил о запуске кампуса – первого в своей истории офлайнового образовательного центра. Новая площадка с залами для проведения учебных программ и курсов, а также общим пространством для организации мероприятий для студентов и выпускников "Нетологии" открывается первого ноября в центре Москвы.

По словам Алексея Полехина, создание кампуса стало естественным шагом в развитии компании. "Исследования показывают, что на текущий момент рынок очного дополнительного образования в области digital превосходит онлайн-сегмент в 9-10 раз. Поэтому, не меняя сути – обучения "цифровым" профессиям и донесения максимально актуальных знаний о технологиях и рынке, мы расширяем свое присутствие в офлайн-формате, удобном для аудитории. Этот формат не отменяет онлайн-обучение, а наоборот, дополняет его, так как студент находится в прямом контакте с этой бизнес-средой, которую исследует и в которой работает". По ожиданиям руководства "Нетологии", доля доходов офлайнового проекта в обороте онлайн-университета составит более 50%.

Вообще тема образования и развития молодых проектов была тесно “вплетена” в концепцию RIW 2017. Образовательная конференция для студентов и старшеклассников BuduGuru Academy, организатором которой выступает РОЦИТ, проходила с 1 по 3 ноября в рамках Russian Internet Week 2017 в московском Экспоцентре. В рамках BuduGuru Academy с лекциями, тренингами и мастер-классами выступили 15 представителей ведущих компаний IT-отрасли. Кроме того, на выставке Internet EXPO 2017 работала зона Аллеи Инноваций, в рамках которой лучшие стартапы могли презентовать себе широкой и профессиональной аудитории RIW 2017.

Индустрия стартапов и государство

Третий день RIW 2017 получился крайне насыщенным. В Red Dot hall в формате ток-шоу эксперты обсудили вопросы развития IT-бизнеса и его поддержки государством в разных странах. Беседа затронула все направления и этапы, начиная от стратегических госпрограмм до грантовой поддержки уже запущенных стартапов в сфере IT.

Фото: riw.moscow

Филипп Трофимов (Россия 24), Николай Никифоров (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), Vicente Solera Deuchar (British Embassy Moscow), Тьерри Селлерин (BuzzFactory Ltd), Любовь Маркова (Germany Trade & Invest), Сергей Алёшин (Британское Посольство) обсудили, какие наработки и опыт следует использовать России, чтобы помогать молодым специалистам не просто становиться эффективными сотрудниками в технологических компаниях, но и самим открывать свой собственный бизнес.

“Если мы изначально будем постоянно находиться на связи и тесно взаимодействовать с коллегами из разных стран, не придумывать каких-то искусственных барьеров, то это пойдет всем на пользу. Потому что успешной технологическая компания может быть лишь в том случае, если она глобальна. То, что на площадке RIW в 2017 году, здесь в Москве, мы ведем такой диалог с нашими европейскими коллегами, на мой взгляд, это очень важно, это очень правильный тренд. Надеюсь, что в 2018 году мы увидим представителей многих других государств и обязательно будем участвовать в самых разных мероприятиях, которые проходят у вас в Европе”, – резюмировал Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Голосование за лучших

Кроме того, совместно с компанией Micron организаторы RIW запустили интерактивную систему голосования за лучших спикеров зала RED DOT.

Russian Crypto Awards

РАЭК, РОЦИТ, ПравоРоботов и РУСИНТЕРНЕТКОМ 3 ноября 2017 года подписали соглашение об организации и ежегодном проведении Первой российской премии в области Криптовалют – "Russian Crypto Awards" ("RcryptA").

Первая Премия Russian Crypto Awards – общенациональная российская премия в области блокчейн технологий, криптовалют, майнинга, токенов и ICO (Initial Coin Offering, т.е. первичное размещение токенов) поощряющая выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области блокчейн разработок, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского и мирового сегментов блокчейн и крипто технологий.

Настоящая Черная пятница пройдет в России

В рамках RIW 2017 состоялась пресс-конференция, посвященная проведению онлайн-распродажи “Настоящая Черная Пятница”. Всероссийская онлайн-распродажа “Настоящая Черная Пятница” на b-friday.com пройдет с 24 по 26 ноября. Акция впервые пройдет при поддержке Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) и РОЦИТ. Организатором акции выступает агентство LED agency. По ожиданиям организаторов в акции примут участие не менее 200 компаний, в т.ч. Связной, Аудиомания, Эльдорадо, Huawei, К-Раута, Юлмарт, Cosmorelax, Amidiateka, Zvooq, Техпорт, Azimut Hotels, Sela, Эрмитажный магазин, Онлайн Трейд, OBI, Philips, Redmond, Адамас, Бронницкий Ювелир, Petz.ru, Promokodus и многие другие.  При этом впервые российским покупателям будут представлен специальный раздел с акционными предложениями иностранных интернет-магазинов и сервисов.

Пресс-конференция IVI

1 ноября в пресс-центре Russian Internet Week состоялась презентация проекта онлайн-кинотеатра  IVI на тему “Онлайн – кинотеатр будущего”.

В рамках пресс-конференции было объявлено, в частности, о старте  партнерства со школой кино и телевидения "Индустрия", основателями которой являются режиссёр Фёдор Бондарчук, продюсеры кинокомпании "Водород" Михаил Врубель и Александр Андрющенко, при поддержке Национальной Медиа Группы. В ходе сотрудничества планируются совместные привозы зарубежных спикеров первой величины, эксклюзивное размещение на ivi выпускных работ учеников школы.

Аллея Инноваций//UpStart

В рамках RIW 2017 состоялась очередная Аллея Инноваций – выставка стартапов. 30 лучших стартапов, прошедшие строгий отбор экспертного жюри, имели возможность презентовать свои проекты в специальной зоне “Аллеи Инноваций” в рамках выставки InternetEXPO 2017.

Кроме того, представители стартапов имели возможность задать вопрос министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову в рамках секции “Индустрия стартапов: мировые практики”.

Система рейтингования новостей СМИ2

Все 3 дня RIW работал пресс-центр, где журналисты могли в полной мере оценить преимущества системы рейтингования новостей СМИ2. Лучшие новости, набравшие наибольшее количество комментариев, просмотров, лайков в режиме онлайн транслировались на экраны в пресс-центре.

RIW  вашему дому

Для тех, кто по каким-либо причинам не мог присутствовать на площадке RIW, все 3 дня функционировали удобные онлайн-сервисы для мониторинга основных активностей конференции.

Компания MEGOGO все три дня вели онлайн-трансляцию, включающую в себя не только включения из залов и непрерывное вещание из зала RED DOT, но и интервью с ключевыми спикерами: https://live.megogo.net/ru/view/3203821-riw-2017.html

Напомним, что все три дня RIW 2017 за главными новостями мероприятия можно было следить в режиме реального времени на страничке: http://live.riw.moscow

Фоторепортаж о жизни  RIW 2017 доступен по ссылке: http://riw.moscow/photo

8 ноября 2017, 17:47
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