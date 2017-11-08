Лучшие шеф-повара накормят посетителей парка "Сокольники"
Food Show – это шоу с едой, о еде и про еду. Про то, без чего мы не можем жить и про то, что приносит нам большое удовольствие. Фестиваль, для всех и каждого – семей с детьми, друзей, одиноких сердец, для людей модной категории гастро-энтузиастов, рестораноманов и фуди.
На этот раз Food Show объединит еду и маркет народов мира, хорошую музыку, мультимедийные фуд-истории и проекты, большую кулинарную студию, квиз-игры, гастро-стартапы, виноделие, пивоварение и дегустации, новые сервисы по доставке продуктов и блюд, кулинарный туризм, ресторанный менеджмент, гастрономическую перепись населения с выпуском альманаха рецептов "100 любимых блюд страны" и даже кулинарное свидание для тех, кто хочет найти свою половинку.
Pop-up кулинарная студия Food Show обещает быть самым большим в истории интерактивным кулинарным воркшопом, где одновременно будут готовить 100 человек с шефом и ведущим известной кулинарной программы. Каждый мастер-класс посвящен определенной кухне мира. Всего будет 10 мировых блюд-сенсаций от французской, японской, тайской, итальянской, перуанской, русской, грузинской, армянской, шотландской, сан-маринской кухни. В течение работы фестиваля в студии обучатся более 1000 человек.
Неподражаемая Гаяне Бреиова, шеф-повар ресторанов Gayane’s и "Панаехали" научит готовить знаменитую армянскую закуску кер-у-сус, что в переводе означает "ешь и молчи".
Фьюжн по-японски продемонстрирует Кобаяши Кацухико, шеф-повар ресторана Corner Café. Он откроет секреты приготовления ягненка под грушевым соусом, разумеется в лучших японских традициях.
О шотландской кухне расскажет Кирилл Сударьков, молодой креативный шеф-повар ресторана Doctor Whisky из Ялты. Организаторы уверены, что знаменитое классическое блюдо "Веллингтон" в его исполнении после мастер-класса станет любимым блюдом каждой семьи.
Бунтарскую сибирскую кухню презентует шеф-повар ресторана "СибирьСибирь" Дмитрий Крышев. Вместе с ними гости мероприятия научатся готовить сугудай из форели и муксуна с лесными ягодами и пожарскую котлету с пюре из печеной тыквы.
Гордая грузинская кухня от настоящих горцев прозвучит от ресторана VANI (GT Group Georgian Kitchen) – на мастер-классе Дениса Кугатова гости научатся готовить харчо и рулетики из баклажанов.
Французскую кухню в стиле прованс покажет Глеб Афанасьев, шеф-повар ресторана La Ferme, на примере террина и теплого салата из цесарки с баклажанами и медово -горчичным соусом.
Вкусом настоящей Азии можно будет насладиться, поучаствовав в мастер-классе по приготовлению роллов нем куон (nem cuon) от знаменитого тайского шефа Фан Хыонг Занг из ресторана Aziamix.
Также будет шанс вкусить итальянской haute cuisine, самолично приготовив орекьетте с муссом из шпината и польпетте вместе с Иваном Румянцевым, шеф-поваром ресторана "Барон де Макарон". А уж если захотелось экзотики, то однозначно стоит записаться на мастер-класс Орландо Бальдеона, шеф-повара ресторана Lima bar.
Pop-up ресторан на Food Show обещает предложить гостям гастро-сеты по ценам ниже тех, что вы заплатите в ресторане, но с возможностью попробовать фирменные позиции меню . Предполагается 12 различных сетов от 12 перечисленных ресторанов.
Впервые на Фестивале Food Show 2017 пройдет музыкальный эксперимент. Более 20 талантливых исполнителей и музыкантов создадут приятную атмосферу фестиваля, исполняя нон-стопом собственные хиты и кавер-версии нестареющих шедевров. Лаунж, диско, джаз – музыка для хорошего настроения с качественным звучанием.
Во время Фестиваля на Food Show будет работать Pop-up бар – закрытое секретное место для взрослых 18+, где можно выбрать любой напиток для сета, трапезы или просто под настроение.
Сцена фестиваля Food Show будет представлять собой единое гастрономическое пространство – зрительный зал с едой на любой вкус. В течение двух дней на сцене будут чередоваться развлекательные и познавательные шоу, вкусные кинопоказы и мультфильмы, queez-игры и различные конкурсы.
В стартап-академии Food Show в течение двух дней в будут рассказывать про самые передовые тренды в сети и бизнес-реалии новых форматов. Например, как стать фудблогером или фуд-стилистом, как научиться фотографировать, как стать ресторатором, куда пойти учиться на шефа или сомелье, или, в конце концов, как бросить все и заработать на .... печенюшках. Специальным блоком будет просмотр и обсуждение видеороликов лучших российских и европейских ресторанных концепций последней пятилетки с детальным разбором от представителей лучших продакшн-компаний.
Ключевым мероприятием станет Первая национальная премия за продвижение гастрономии Food Show Awards 2017. Это самая вкусная премия про еду во всех ее изображениях, представлениях и публичных проявлениях. Вручается за лучшие проекты (ТВ, журналы, блоги, сайты, порталы, радио, приложения, фотографии) тем людям, кто делает эти проекты и лучше всех показывает и рассказывает про ЕДУ. Голосование за номинантов уже проходит на сайте Фестиваля до 1 декабря. Торжественная церемония награждения Премией Food Show Awards состоится 2 декабря.
Вход для всех желающих на Фестиваль Food Show 2017 бесплатный по предварительной регистрации на сайте.
Количество мест на мастер-классах ограничено. О билетах стоит позаботиться заранее. Цена одного мастер -класса на двоих человек - 1900 рублей.
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