Лучшие шеф-повара накормят посетителей парка "Сокольники"

Умерла дочь Гурченко Скандальный развод Джигарханяна Конфликт Панина и Галкина Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
партнеры
Среда 8 ноября
Лента новостей
14:57
Стресс провоцирует зависимость от смартфона
14:30
Голый пассажир метро устроил жаркие танцы с шестом (видео)
14:15
Госдума вводит налоговые льготы для дольщиков
14:10
Для виновницы ДТП с "пьяным" мальчиком просят 3 года тюрьмы
14:03
Навка решила рожать после бегства партнера к Семенович
13:43
"Светлана" построила левый тоннель Кожуховской линии
13:43
Взбешенная Кабаева: Я порву любого за мужа!
13:31
Кто из россиян рискует заболеть раком
13:13
Как усилить сигнал Wi-Fi
13:03
Товарок сбежавшей жены Джигарханяна гонят в шею
12:58
Королева скоропостижно скончалась
12:50
Украины не будет через два года
12:47
Беременная Кейт Миддлтон появилась на публике в старом платье
12:46
У наивной москвички выманили 120 тысяч "на подарки"
12:40
Ведущую раскритиковали за слишком тесное платье
12:23
Range Rover Sport. Образец британского стиля
12:18
Вдова Петренко сделала неожиданное признание
12:00
Главные опасности лотереи
11:59
Названы самые бесполезные медицинские тесты
11:58
Украинцы закатили истерику после демарша Польши
11:53
В России выбрали самого популярного зимнего волшебника
11:44
"Уже раз получили по морде": Говорухин призвал бойкотировать "Евровидение"
11:40
Сбежавшая жена Джигарханяна отмучится через сутки
11:38
Украина сделала первый шаг к войне с Россией
11:20
Маре Багдасарян выписали новый штраф
11:18
В России нашли замену AliExpress
11:08
Макрон побил асексуального Порошенко
10:54
Шубскую затравили за слова о Бузовой
10:53
Пугачева в вызывающем мини бросилась на лед после страстного поцелуя
10:40
Появилось видео страшного избиения рэпера Гнойного
10:39
Украина пошла на политическое самоубийство
10:31
Глава ФАС Крыма найден мертвым
10:28
Проклова о болезненной дележке имущества после развода
10:19
Почему будильник iPhone вызывает тревогу и агрессию
10:09
Раскрыт секрет превращения в зомби
10:02
В Москве украли деньги на лечение тяжелобольного артиста
09:59
Жена прогнала хватающегося за сердце больного Казаченко
09:43
На Украине умер известный актер
09:31
Найден механизм стирания памяти
09:24
Пенсионерка заживо сожгла новорожденную внучку в печи
09:24
Молодую супругу Джигарханяна поймали на лжи Малахову
09:23
У столичной пенсионерки угнали Mercedes за 8 миллионов
09:10
В Москве ограничат продажу алкоголя
08:57
Открыт легкий способ борьбы с ожирением
08:51
Народ возмутился из-за нового "Евровидения"
08:43
Обнаженный актер сорвал спектакль в Москве
08:41
На трех станциях московского метро закрыли эскалаторы
08:30
Самые сексуальные фото 31-летней Кети Топурии
08:11
Почему Украина идет на отчаянные меры в отношениях с Россией
08:10
Сердюков ищет 35 миллиардов на новый проект
08:00
В России вступили в силу изменения в ПДД
22:06
Правнук назвал Сталина "вождем поневоле"
22:00
Михаил Задорнов сменил веру под страхом смерти
21:46
Звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о скорых родах
21:14
Охранник сауны изнасиловал подругу на рабочем месте
21:10
Открыт способ управлять сексуальным влечением
21:06
На Урале пациент умер на пороге больницы
21:00
За что Бородина ненавидит Бузову
20:57
Под Краснодаром школьный автобус попал в смертельное ДТП
20:50
Боевики нанесли удар по району российского посольства в Дамаске
20:45
В университете в Техасе устроили стрельбу
20:36
Известная певица слила свое голое фото в Сеть
20:22
Зюганов пошел в президенты: его попытка №5
20:19
Подругу молодой жены Джигарханяна обвинили в связях с ОПГ
19:56
Как живет победитель первой "Фабрики звезд"
19:29
Безумные регионы: чемпионка мира по фитнесу торговала наркотиками
19:22
На выставке в Москве станцевали голые модели (видео)
19:08
Названа точная дата гибели человечества
18:44
В дорогой нефти увидели шанс для рубля
18:21
Вскрылся страшный обман на концерте Бузовой в Москве
18:04
Индия сдала секреты русской субмарины американцам
17:59
В Брюсселе спланировали подлость против "Газпрома"
17:41
Цену на iPhone X подняли в несколько раз
16:58
Мара Багдасарян внезапно исцелилась от эпилепсии
16:56
В Госдуме назвали главные уроки Октябрьской революции
16:40
Пенсионный фонд потерял миллиарды накоплений россиян
16:39
Прощание с Великим Октябрем
16:16
Под Москвой мужчина 6 лет держал взаперти семью и избивал жену
16:11
Контактный центр Стройкомплекса Москвы доказал свою эффективность
16:07
В Москве грабитель подбросил в офис гранату
16:00
Онкобольной Задорнов молит простить ему грехи
15:54
Известный певец пересадил волосы со спины на голову
15:44
Госдума проведет два внеочередных заседания
15:34
Польша предъявила России дерзкие обвинения
15:31
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
15:00
Мажоры устроили в Москве гонки по встречной (видео)
14:57
Порошенко заказал нападение на Тимошенко
14:52
Панин о насиловании Галкиным стариков в подъезде
14:45
Стеклянная посуда с узорами опасна для здоровья
14:24
Во Внуково пассажиры жалуются на непереносимый запах гари
14:23
Smart ForFour: умник в семье Mercedes-Benz
14:20
Известный актер борется за жизнь отравленной жены
14:13
Влад Сташевский после химии перестал выходить на сцену
14:10
Неожиданные подробности личной жизни Дмитрия Киселева
14:06
Под Вологдой охотник подстрелил товарища вместо лося
13:57
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
13:51
Актер Кокшенов заговорил после инсульта
13:45
Мужу Кабаевой угрожали перед жестоким избиением
13:38
Осквернение Вечного огня в Киеве возмутило Россию
13:23
Салтыков высказался о пьянках Осина и Пугачевой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бородина взорвалась после обвинений Бузовой
Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанны Фриске
Удравшая жена Джигарханяна упивается в Грузии
Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Панин о насиловании Галкиным стариков в подъезде
За что Бородина ненавидит Бузову
Пресс-релизы

Лучшие шеф-повара накормят посетителей парка "Сокольники"

Фото: vk.com/foodshow
В первый зимний уикенд 2-3 декабря в лаунж-пространстве парка "Сокольники", в крытых павильонах 4 и 4.2 пройдет 11 выпуск кулинарно-гастрономического Food Show 2017 – фестиваля еды и напитков для всей семьи.
прочитано 193 раза

Food Show – это шоу с едой, о еде и про еду. Про то, без чего мы не можем жить и про то, что приносит нам большое удовольствие. Фестиваль, для всех и каждого – семей с детьми, друзей, одиноких сердец, для людей модной категории гастро-энтузиастов, рестораноманов​ ​ и​ ​ фуди​. 

На этот раз Food Show объединит​ еду и маркет народов мира, хорошую музыку, мультимедийные фуд-истории и проекты, большую кулинарную студию, квиз-игры, гастро-стартапы, виноделие, пивоварение и дегустации, новые сервисы по доставке продуктов и блюд, кулинарный туризм, ресторанный менеджмент, гастрономическую перепись населения с выпуском альманаха рецептов "100​ любимых блюд страны" и​ даже кулинарное свидание ​для​ ​ тех, ​ кто​ ​ хочет​ ​ ​найти ​ свою​​ половинку​. 

Pop-up кулинарная студия Food Show обещает быть самым большим в истории интерактивным кулинарным воркшопом, где одновременно будут готовить 100 человек с шефом и ведущим известной кулинарной программы. Каждый мастер-класс посвящен определенной кухне мира. Всего будет 10 мировых блюд-сенсаций от французской​, японской, тайской, итальянской, перуанской, русской, грузинской, армянской, шотландской, сан-маринской кухни. В течение работы фестиваля в студии ​обучатся​ ​ более​ ​ 1000 ​человек​.

Неподражаемая ​ Гаяне​ ​ Бреиова​, ​ шеф​-повар ​ ​ресторанов ​ Gayane’s​ ​ ​и "Панаехали" ​ научит​ ​ готовить​ ​ знаменитую​ ​ армянскую​ ​ закуску​ ​ ​кер-у-сус, что ​ в​ ​ переводе​ ​ означает​ ​ "​ешь​  и​ ​ молчи​". 

Фото: instagram.com/foodshow

Фьюжн ​ по​-японски ​ продемонстрирует​ Кобаяши​ Кацухико​, шеф​-повар ресторана ​ Corner​   ​ Café. Он​ ​ откроет​  ​секреты​​ ​приготовления ягненка​ под​  грушевым ​ соусом​, ​ разумеется​​ в​ ​ лучших​ японских традициях​. 

О ​ шотландской кухне​ расскажет​ Кирилл​ Сударьков​, ​ молодой​  креативный ​ шеф​-повар ​ ресторана​ Doctor​ ​ Whisky​ из Ялты.​ Организаторы уверены, что знаменитое​ классическое ​ блюдо "​Веллингтон" ​ в​ ​ его​ ​исполнении после​ мастер-класса ​ станет​ любимым​ блюдом​​ ​каждой семьи. 

Бунтарскую ​ сибирскую​ кухню​ презентует​ шеф​-повар ​ресторана​   "СибирьСибирь"​ Дмитрий​ Крышев​. Вместе с ними гости мероприятия​ научатся готовить​ сугудай из​ форели​ и​ ​муксуна​ с​ ​лесными​​ ​ягодами и​ ​ пожарскую​ котлету​ с​ пюре ​ из​ печеной​ тыквы​.      

Гордая ​ грузинская​​ кухня​ от​ ​ настоящих​ горцев​ ​прозвучит от​ ​​ресторана VANI (GT ​ Group​ Georgian​ Kitchen)​ –​​  ​на мастер​-классе ​ Дениса​ Кугатова​ гости ​ научатся готовить​ харчо​ и​​  ​рулетики   из​ баклажанов​.

Французскую ​ кухню​ ​ в​ ​ стиле​ ​ прованс​ ​ покажет​ ​ Глеб​ ​ Афанасьев​, шеф-повар ​ ресторана​ ​ La​ ​ Ferme,​ ​ на​ ​ примере​ ​ ​террина ​ и​​  теплого​ ​ салата​ ​ из​ цесарки ​ с​ ​ баклажанами​ ​ и​ ​ медово​ -горчичным ​ ​соусом. 

Фото: instagram.com/foodshow

Вкусом ​ настоящей​ Азии​ можно​ будет​ насладиться,​  поучаствовав​ ​в​ мастер-классе ​ по​ приготовлению​ роллов​ нем​ ​куон​ (​nem ​ cuon)​ ​от​ знаменитого тайского​ шефа​ Фан ​ Хыонг​ Занг​​  из​ ресторана​ Aziamix. 

Также будет шанс вкусить ​ итальянской​ haute​ cuisine​, самолично приготовив​ орекьетте с​ муссом ​ из​ шпината​ и​ ​ польпетте​ ​​вместе с​ Иваном​ Румянцевым​, шеф-поваром ​ ресторана​ "​Барон ​ де​ Макарон". А ​ уж​ если​ захотелось​ экзотики​, то ​однозначно ​​стоит записаться​ на​ мастер-класс ​ Орландо ​ Бальдеона​, ​ шеф​-повара ​ ресторана​ Lima​ ​bar.       

Pop-up ​ ресторан​ на​ ​ Food Show​ ​обещает предложить​ гостям​ гастро-сеты ​по​ ценам​ ниже​​ ​тех, ​ что​ вы​ заплатите в​ ​ресторане​, ​но​ с​ возможностью ​ попробовать фирменные​ ​ позиции​  ​меню . ​ ​Предполагается  12 различных​  сетов​ от​ 12​ перечисленных​ ресторанов​. ​

Впервые на Фестивале Food Show 2017 пройдет музыкальный​ эксперимент.​ Более 20 талантливых исполнителей и музыкантов создадут приятную атмосферу фестиваля, исполняя нон-стопом собственные хиты и кавер-версии нестареющих шедевров. Лаунж, диско, джаз – музыка для хорошего ​ настроения​ ​ с​ ​ качественным​ ​ звучанием​. 

Во время Фестиваля на Food Show будет работать Pop-up бар – закрытое секретное место для взрослых 18+, где можно выбрать любой напиток для сета, трапезы или просто под настроение.

Сцена фестиваля Food Show будет представлять собой единое гастрономическое пространство – зрительный зал с едой на любой вкус. В течение двух дней на сцене будут чередоваться развлекательные и познавательные шоу, вкусные кинопоказы и мультфильмы, queez-игры и различные конкурсы​.

Фото: instagram.com/foodshow

В стартап​-академии Food Show в течение двух дней в будут рассказывать про самые передовые тренды в сети и бизнес-реалии новых форматов. Например, как стать фудблогером или фуд-стилистом, как научиться фотографировать, как стать ресторатором, куда пойти учиться на шефа или сомелье, или, в конце концов, как бросить все и заработать на .... печенюшках. Специальным блоком будет просмотр и обсуждение видеороликов лучших российских и европейских ресторанных концепций последней пятилетки с детальным разбором от представителей лучших ​ продакшн​-компаний​. 

Ключевым мероприятием станет Первая национальная премия за продвижение гастрономии Food Show Awards 2017.​ Это самая вкусная премия про еду во всех ее изображениях, представлениях и публичных проявлениях. Вручается за лучшие проекты (ТВ, журналы, блоги, сайты, порталы, радио, приложения, фотографии) тем людям, кто делает эти проекты и лучше всех показывает и рассказывает про ЕДУ. Голосование за номинантов уже проходит на сайте Фестиваля до 1 декабря. Торжественная церемония ​ награждения​ ​ Премией​ ​ Food​ ​ Show​ ​ Awards​​  состоится​ ​ 2​ ​ декабря​. 

Вход для всех желающих на Фестиваль Food Show 2017 бесплатный по предварительной регистрации на сайте.

Количество ​ мест​ ​ на​ ​ мастер​-классах ​ ограничено​.​  О​ ​ билетах​  ​стоит​ позаботиться ​заранее​. ​ Цена ​ одного​ ​ мастер​ -класса ​ на​ ​ двоих​ человек ​ -​ ​ 1900​ ​ рублей.  

8 ноября 2017, 14:28
ПРЕСС-РЕЛИЗ
8 ноября 2017
просмотры: 123

Скрипач-виртуоз из Испании выступит с единственным концертом в Москве

Музыкант исполнит классические мировые шедевры и роковые композиции в оригинальной интерпретации

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 ноября 2017
просмотры: 123

Луис Фонси пропустит церемонию American Music Awards ради концерта в Москве

Увидеть латиноамериканского певца посчастливится только российским фанатам

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 ноября 2017
просмотры: 123

Детектив как анализ человеческой жизни

Это увлекательная головоломка, разгадать которую можно, лишь дойдя до последней страницы

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 ноября 2017
просмотры: 123

В Театре на Таганке состоится премьера пластического спектакля "Басня"

Формат действа сочетает в себе хореографию и драматический театр

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 ноября 2017
просмотры: 123

Звезда "Голоса" даст концерт в Москве

С программой "Сто часов счастья" выступит яркая вокалистка Мариам Мерабова

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 ноября 2017
просмотры: 123

Московским театралам предложили пройти бесплатный литературный квест

В маршруте квеста – памятные места столицы, связанные с Федором Михайловичем Достоевским

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 ноября 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет XX выставка "Бижутерия от винтажа до наших дней"

Впервые будет представлена обширная коллекция мужских аксессуаров и украшений

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 ноября 2017
просмотры: 123

Опубликован график отключения газа должникам

На данный момент на сайте Мособлгаза в специальном разделе размещен план отключения газа на текущий месяц

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 ноября 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет VIII международная выставка "Искусство куклы"

Мероприятие уже названо крупнейшей выставкой кукол в мире

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
31 октября 2017
просмотры: 123

Детей приглашают на Новый год к Барбоскиным

Веселое семейство собак, практически ничем не отличается от любой другой семьи

567

загрузить ещё

Политика

Украина передумала воевать с Россией
Правнук назвал Сталина "вождем поневоле"
Зюганов пошел в президенты: его попытка №5
Индия сдала секреты русской субмарины американцам

Шоу-бизнес

Больная Королева умерла в подъезде
Навка решила рожать после бегства партнера к Семенович
Взбешенная Кабаева: Я порву любого за мужа!
Товарок сбежавшей жены Джигарханяна гонят в шею

Проишествия

У наивной москвички выманили 120 тысяч "на подарки"
Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро
Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело
Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым

Lifestyle

Обнаженный актер сорвал спектакль в Москве
Звезда фильма "Любовь и голуби" учится ходить
Почему надо смотреть "Аудиенцию" с Чуриковой
Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
Шоу-бизнес

Проклова о болезненной дележке имущества после развода

Актриса вынуждена жить с бывшим мужем
Шоу-бизнес

Пугачева в вызывающем мини бросилась на лед после страстного поцелуя

Певица не смогла сдержаться
Шоу-бизнес

Королева скоропостижно скончалась

На протяжении многих лет у женщины были натянутые отношения с матерью
Шоу-бизнес

Взбешенная Кабаева: Я порву любого за мужа!

Красотка высказалась о нападении неизвестных

Гороскоп

Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года
Названа причина развода Хаматовой с мужем
Здоровье Градского сильно запущено
Совет на выходные

Фоторепортажи

Самые сексуальные фото 31-летней Кети Топурии
Как изменилась 50-летняя Оксана Фандера
Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой
Чем бородатая Кончита Вурст очаровала мир

Спорт

Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года
Наследник Плющенко произвел фурор в Китае

Регионы

Для виновницы ДТП с "пьяным" мальчиком просят 3 года тюрьмы
Появилось видео страшного избиения рэпера Гнойного
Пенсионерка заживо сожгла новорожденную внучку в печи
Безумные регионы: чемпионка мира по фитнесу торговала наркотиками
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru