Лучшие шеф-повара накормят посетителей парка "Сокольники"

В первый зимний уикенд 2-3 декабря в лаунж-пространстве парка "Сокольники", в крытых павильонах 4 и 4.2 пройдет 11 выпуск кулинарно-гастрономического Food Show 2017 – фестиваля еды и напитков для всей семьи.

Food Show – это шоу с едой, о еде и про еду. Про то, без чего мы не можем жить и про то, что приносит нам большое удовольствие. Фестиваль, для всех и каждого – семей с детьми, друзей, одиноких сердец, для людей модной категории гастро-энтузиастов, рестораноманов​ ​ и​ ​ фуди​.

На этот раз Food Show объединит​ еду и маркет народов мира, хорошую музыку, мультимедийные фуд-истории и проекты, большую кулинарную студию, квиз-игры, гастро-стартапы, виноделие, пивоварение и дегустации, новые сервисы по доставке продуктов и блюд, кулинарный туризм, ресторанный менеджмент, гастрономическую перепись населения с выпуском альманаха рецептов "100​ любимых блюд страны" и​ даже кулинарное свидание ​для​ ​ тех, ​ кто​ ​ хочет​ ​ ​найти ​ свою​​ половинку​.

Pop-up кулинарная студия Food Show обещает быть самым большим в истории интерактивным кулинарным воркшопом, где одновременно будут готовить 100 человек с шефом и ведущим известной кулинарной программы. Каждый мастер-класс посвящен определенной кухне мира. Всего будет 10 мировых блюд-сенсаций от французской​, японской, тайской, итальянской, перуанской, русской, грузинской, армянской, шотландской, сан-маринской кухни. В течение работы фестиваля в студии ​обучатся​ ​ более​ ​ 1000 ​человек​.

Неподражаемая ​ Гаяне​ ​ Бреиова​, ​ шеф​-повар ​ ​ресторанов ​ Gayane’s​ ​ ​и "Панаехали" ​ научит​ ​ готовить​ ​ знаменитую​ ​ армянскую​ ​ закуску​ ​ ​кер-у-сус, что ​ в​ ​ переводе​ ​ означает​ ​ "​ешь​ и​ ​ молчи​".

Фьюжн ​ по​-японски ​ продемонстрирует​ Кобаяши​ Кацухико​, шеф​-повар ресторана ​ Corner​ ​ Café. Он​ ​ откроет​ ​секреты​​ ​приготовления ягненка​ под​ грушевым ​ соусом​, ​ разумеется​​ в​ ​ лучших​ японских традициях​.

О ​ шотландской кухне​ расскажет​ Кирилл​ Сударьков​, ​ молодой​ креативный ​ шеф​-повар ​ ресторана​ Doctor​ ​ Whisky​ из Ялты.​ Организаторы уверены, что знаменитое​ классическое ​ блюдо "​Веллингтон" ​ в​ ​ его​ ​исполнении после​ мастер-класса ​ станет​ любимым​ блюдом​​ ​каждой семьи.

Бунтарскую ​ сибирскую​ кухню​ презентует​ шеф​-повар ​ресторана​ "СибирьСибирь"​ Дмитрий​ Крышев​. Вместе с ними гости мероприятия​ научатся готовить​ сугудай из​ форели​ и​ ​муксуна​ с​ ​лесными​​ ​ягодами и​ ​ пожарскую​ котлету​ с​ пюре ​ из​ печеной​ тыквы​.

Гордая ​ грузинская​​ кухня​ от​ ​ настоящих​ горцев​ ​прозвучит от​ ​​ресторана VANI (GT ​ Group​ Georgian​ Kitchen)​ –​​ ​на мастер​-классе ​ Дениса​ Кугатова​ гости ​ научатся готовить​ харчо​ и​​ ​рулетики из​ баклажанов​.

Французскую ​ кухню​ ​ в​ ​ стиле​ ​ прованс​ ​ покажет​ ​ Глеб​ ​ Афанасьев​, шеф-повар ​ ресторана​ ​ La​ ​ Ferme,​ ​ на​ ​ примере​ ​ ​террина ​ и​​ теплого​ ​ салата​ ​ из​ цесарки ​ с​ ​ баклажанами​ ​ и​ ​ медово​ -горчичным ​ ​соусом.

Вкусом ​ настоящей​ Азии​ можно​ будет​ насладиться,​ поучаствовав​ ​в​ мастер-классе ​ по​ приготовлению​ роллов​ нем​ ​куон​ (​nem ​ cuon)​ ​от​ знаменитого тайского​ шефа​ Фан ​ Хыонг​ Занг​​ из​ ресторана​ Aziamix.

Также будет шанс вкусить ​ итальянской​ haute​ cuisine​, самолично приготовив​ орекьетте с​ муссом ​ из​ шпината​ и​ ​ польпетте​ ​​вместе с​ Иваном​ Румянцевым​, шеф-поваром ​ ресторана​ "​Барон ​ де​ Макарон". А ​ уж​ если​ захотелось​ экзотики​, то ​однозначно ​​стоит записаться​ на​ мастер-класс ​ Орландо ​ Бальдеона​, ​ шеф​-повара ​ ресторана​ Lima​ ​bar.

Pop-up ​ ресторан​ на​ ​ Food Show​ ​обещает предложить​ гостям​ гастро-сеты ​по​ ценам​ ниже​​ ​тех, ​ что​ вы​ заплатите в​ ​ресторане​, ​но​ с​ возможностью ​ попробовать фирменные​ ​ позиции​ ​меню . ​ ​Предполагается 12 различных​ сетов​ от​ 12​ перечисленных​ ресторанов​. ​

Впервые на Фестивале Food Show 2017 пройдет музыкальный​ эксперимент.​ Более 20 талантливых исполнителей и музыкантов создадут приятную атмосферу фестиваля, исполняя нон-стопом собственные хиты и кавер-версии нестареющих шедевров. Лаунж, диско, джаз – музыка для хорошего ​ настроения​ ​ с​ ​ качественным​ ​ звучанием​.

Во время Фестиваля на Food Show будет работать Pop-up бар – закрытое секретное место для взрослых 18+, где можно выбрать любой напиток для сета, трапезы или просто под настроение.

Сцена фестиваля Food Show будет представлять собой единое гастрономическое пространство – зрительный зал с едой на любой вкус. В течение двух дней на сцене будут чередоваться развлекательные и познавательные шоу, вкусные кинопоказы и мультфильмы, queez-игры и различные конкурсы​.

В стартап​-академии Food Show в течение двух дней в будут рассказывать про самые передовые тренды в сети и бизнес-реалии новых форматов. Например, как стать фудблогером или фуд-стилистом, как научиться фотографировать, как стать ресторатором, куда пойти учиться на шефа или сомелье, или, в конце концов, как бросить все и заработать на .... печенюшках. Специальным блоком будет просмотр и обсуждение видеороликов лучших российских и европейских ресторанных концепций последней пятилетки с детальным разбором от представителей лучших ​ продакшн​-компаний​.

Ключевым мероприятием станет Первая национальная премия за продвижение гастрономии Food Show Awards 2017.​ Это самая вкусная премия про еду во всех ее изображениях, представлениях и публичных проявлениях. Вручается за лучшие проекты (ТВ, журналы, блоги, сайты, порталы, радио, приложения, фотографии) тем людям, кто делает эти проекты и лучше всех показывает и рассказывает про ЕДУ. Голосование за номинантов уже проходит на сайте Фестиваля до 1 декабря. Торжественная церемония ​ награждения​ ​ Премией​ ​ Food​ ​ Show​ ​ Awards​​ состоится​ ​ 2​ ​ декабря​.

Вход для всех желающих на Фестиваль Food Show 2017 бесплатный по предварительной регистрации на сайте.

Количество ​ мест​ ​ на​ ​ мастер​-классах ​ ограничено​.​ О​ ​ билетах​ ​стоит​ позаботиться ​заранее​. ​ Цена ​ одного​ ​ мастер​ -класса ​ на​ ​ двоих​ человек ​ -​ ​ 1900​ ​ рублей.