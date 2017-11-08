Скрипач-виртуоз из Испании выступит с единственным концертом в Москве

27 мая 2018 года в Светлановском зале Московского Международного Дома музыки (ММДМ) состоится единственный концерт армянского скрипача-виртуоза из Испании Ара Маликяна в рамках мирового тура "Невероятное путешествие скрипки".

Ара Маликян в компании профессиональных музыкантов исполнит классические мировые шедевры Вивальди, Моцарта, Паганини и других великих композиторов, роковые композиции Led Zeppelin, Джимми Хендрикса и Дэвида Боуи в оригинальной интерпретации, а также собственные произведения. Зрители смогут насладиться не просто инструментальным концертом, но стать участниками настоящего шоу с яркими костюмами и танцами. Концерты Маликяна – разрыв шаблона, отсутствие границ и рамок, живые эмоции, юмор в сочетании с уникальной техникой игры на скрипке, которые не смогут оставить равнодушным даже самого искушенного зрителя.

Ара Маликян – обладатель многочисленных авторитетных премий и наград, номинант на Latin Grammy Awards, в прошлом - первая скрипка в оркестре королевского Мадридского театра. Его отличает мастерское и неповторимое исполнение как классической музыки, так и авторских произведений, отражающих культуру Ближнего Востока, Центральной Европы, Аргентины и Испании. Ара дает около 300 концертов в год по всему миру. На его счету более ста выступлений с престижными оркестрами, среди которых симфонические оркестры Токио, Бамберга, Мадрида, Португалии, камерные оркестры Цюриха, Лондона, Филармонический оркестр Армении, "Виртуозы Москвы" и многие другие. Его музыка исполнялась в более чем 40 странах мира на самых именитых площадках. Славу музыканту принесли также его работы в кино. Маликян является автором саундтреков к фильмам дважды оскароносного режиссера и сценариста Педро Альмодовара "Поговори с ней" и "Дурное воспитание". Артист много работал и с другими режиссерами. Так, в 2016 году он написал саундтрэк к нашумевшему фильму Терри Джорджа "Обещание", повествующем о геноциде армян 1915 года.

Московская публика уже знакома с творчеством Ара Маликяна благодаря его юмористическому квартету PaGAGnini, выступление которого имело оглушительный успех в 2016 году.

Сам музыкант считает, что самое сложное в игре на скрипке – это вызвать эмоции у слушателей. "Очень сложно добиться идеального исполнения. Но, думаю, публике и не нужно совершенство. Ей нужно, чтобы ее тронули за душу и заставили чувствовать, а это достигается не техникой исполнения, а душой и сердцем", - говорит Ара Маликян.