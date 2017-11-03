В Театре на Таганке состоится премьера пластического спектакля "Басня"

"Никто не совершенен, и это хорошо. Небольшие недостатки, большие глупости, неправильные решения, которые мы принимаем, являются частью нашей судьбы. Они делают нас людьми, уникальными и бесценными, потому что человек без недостатков является машиной". Именно эту мысль Театр на Таганке представит 2 декабря 2017 года в 19:00 на Основной сцене в премьере "Басня".

Движение мысли задал самый, на сегодняшний день, актуальный режиссер пластических форм Андрей Кайдановский.



В основе спектакля лежат произведения Лафонтена и Крылова, рассказанные языком танца. Узнаваемые и хорошо известные рассказы о вещах и животных воспринимаются совершенно по-новому. Режиссер пересматривает стандартное использование басни и морали в ней, создавая повседневные ситуации, из которых состоит весь наш быт.

Пластический формат спектакля "Басня" сочетает в себе хореографию и драматический театр. Это первый опыт работы режиссера в драматическом театре, реализация его давней амбициозной мечты. В свою очередь, для Театра на Таганке это также совершенно новый жанр, этап поиска новой самоидентификации, открытости современным формам выразительности.

Сюжет спектакля отражает многогранность человеческой души, ее положительные и отрицательные стороны, неподвластные единым законам и правилам. Особое место в постановке отводится морали, которую режиссер называет "сомнительным" явлением. "Мораль не помогает, когда вам нужна помощь, не дает совет в нужный момент. Она приходит, когда все уже закончилось, и осуждает. Но ведь мораль создана людьми, и, следовательно, не может быть на сто процентов честной и справедливой", – говорит он.

Лауреат престижной Национальной немецкой танцевальной премии в категории "Будущее" (2016), обладатель приза "Лучший танцовщик и хореограф" на Международном берлинском фестивале "TANZOLYMP" (2015), 30-летний Андрей Кайдановский уже ставил спектакли на самых престижных сценах мира. Его "Жар-птица" на музыку Стравинского в венской Volksoper была с восторгом принята публикой, а критика назвала его международной звездой. Его первый российский проект – спектакль "Чай или кофе?" в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко попал в шорт-лист фестиваля "Золотая маска" сразу в двух номинациях: "лучший спектакль современного танца" и "лучший хореограф".



