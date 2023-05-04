Андрей Воробьев: в Подмосковье открылся первый в России пункт отбора на военную службу по контракту

В ходе рабочего поездки в Балашиху губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу только что открывшегося там пункта отбора контрактников. Центр одновременно принимает 500 человек. В нем можно оформить все необходимые документы, пройти медицинский осмотр, получить экипировку, консультацию юриста, нотариуса и банковского представителя.

«Сюда уже прибывают наши добровольцы. Тут все готово для того, чтобы в одном месте можно было удобно, быстро оформить документы, пройти медицинскую комиссию, заключить контракт и получить ответы на все интересующие вопросы. Наша ключевая задача – совместно с министерством обороны организовать все необходимое в части заключения контракта и первичного обучения», – прокомментировал губернатор Московской области.

Военный комиссар Московской области, полковник Алексей Астахов назвал открывшийся в Балашихе центр «своего рода комплексом», который «является уникальным». «Пункт предоставляет возможность каждому гражданину, изъявившему желание проходить службу по контракту, объявить на КПП о своих намерениях и уже через 2-3 дня убыть к месту дислокации воинской части экипированным и с полученными навыками ведения боевых действий», – сказал Астахов.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, для заключения контракта необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинскую комиссию, заключить контракт (срок может составить 1 год, 3 года или 5 лет), получить предписание и отправиться к месту службы.

Прибывающих в пункт отбора обеспечивают трехразовым питанием и проживанием. В центре также оборудованы учебные классы, спортивный зал, уличный спортивный городок.

К желающим заключить контракт предъявляется всего два требования – достижение совершеннолетнего возраста и годность по здоровью. Люди, заключившие контракт для прохождения воинской службы, обеспечиваются льготами – кредитными каникулами, освобождением от уплаты имущественного налога, сохранением рабочего места, внеочередным зачислением их детей в дошкольные учреждения, обеспечение детей бесплатным питанием в школах и бесплатным участием в кружках и секциях.

Более подробно – по телефону горячей линии (495) 990-77-77, на сайте и в Телеграм-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.