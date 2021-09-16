В Копейске бездомные собаки терроризируют местных жителей

Жители Челябинской области страдают из-за нашествия бездомных собак. Уточняется, что бродячие животные бросаются на детей.
Граждане опасаются, что в зимний период псы станут более агрессивными. Мэрия города обещала устранить проблему в ближайшее время, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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