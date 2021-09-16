В Петербурге водитель социального такси напал на пенсионерку

В северной столице России водитель социального такси совершил противоправное деяние. Стало известно, что шофер напал на пенсионерку.
Происходящее попало в объектив камеры видеонаблюдения, передает 5-tv.ru. Пострадавшая была госпитализирована. Решается вопрос об открытии уголовного делопроизводства.
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