В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу возле кафе

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нарушителей общественного порядка в Екатеринбурге. Сообщается, что неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия рядом с кафе.
Погибших или пострадавших в результате случившегося нет, передает РИА Новости. Обстоятельства преступления выясняются.
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