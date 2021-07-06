В Подмосковье сиделка дома престарелых связывала беспомощную пенсионерку

В Подмосковье женщину, работавшую сиделкой в доме престарелых, обвиняют в совершении противоправного деяния. От пресс-службы прокуратуры Московской области поступила информация о том, что гражданка связывала беспомощную пенсионерку, за которой должна была ухаживать.
По факту случившегося открыто уголовное производство, передает издание "Вести Подмосковья". Обстоятельства случившегося выясняются.
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