Школьник из Ростовской области утонул в карьере

Трагедия произошла в подмосковном Одинцове. Стало известно, что школьник утонул после того, как нырнул в карьер.
По информации "Радио 1", мальчик приехал в Одинцово из Ростовской области на время. Обстоятельства случившегося выясняются.
Трагедия произошла в подмосковном Одинцове. Стало известно, что школьник утонул после того, как нырнул в карьер.
По информации "Радио 1", мальчик приехал в Одинцово из Ростовской области на время. Обстоятельства случившегося выясняются.
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