В Новосибирске пассажирка избила ногами глухонемого таксиста

Поведение жительницы Новосибирска возмутило общественность. В Сети появилось видео, на котором гражданка отказывается платить за проезд такси, после чего начинает оскорблять и избивать глухонемого водителя.
По данным "Царьграда", услуга стоила порядка двухсот рублей. Из-за такой суммы россиянка устроила омерзительный перфоманс. Пострадавший водитель не стал обращаться в полицию по факту случившегося.
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