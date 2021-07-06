В подмосковной квартире нашли труп девушки

В подмосковных Бронницах было совершено тяжкое преступление. По информации прессы, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из местных квартир труп молодой девушки.
Кроме того, в помещении находилась раненая мать умершей. По факту случившегося открыто уголовное производство, передает сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства случившегося выясняются.
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