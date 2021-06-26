Кровавые разборки в Иваново: подозреваемый задержан

В ночь на 26 июня возле одного из частных домов на улице Лермонтова в городе Кохмы Ивановской области произошла стрельба. Несколько человек в итоге попали в реанимацию. Один – с огнестрельным ранением в грудь – погиб. Один из подозреваемых, который мог быть причастен к этим кровавым разборкам, был задержан правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело, ведется поиск других участников стычки. По предварительным данным, причиной ссоры, закончившейся стрельбой, могли стать имущественные споры.
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