Серийные воры обчистили дома в подмосковной Балашихе

В Московской области задержали трех граждан. Они стали фигурантами уголовного дела о краже.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", злоумышленники "обчистили" несколько домов. Ущерб составил более миллиона рублей. Расследование дела продолжается.
В Московской области задержали трех граждан. Они стали фигурантами уголовного дела о краже.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", злоумышленники "обчистили" несколько домов. Ущерб составил более миллиона рублей. Расследование дела продолжается.
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