Уголовник обчистил квартиру в Балашихе более чем на 5 миллионов рублей

В подмосковной Балашихе ранее судимый гражданин совершил новое преступление. Известно, что мужчина проник в чужую жилищную площадь и украл оттуда ценные вещи.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", сумма ущерба составила пять миллионов рублей. По факту случившегося открыто уголовное произодство.
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