В Пермском крае объявили в розыск подозреваемого в тройном убийстве

В Пермском крае было совершено особо тяжкое преступление. Отмечается, что были найдены трупы женщины и двух ее детей.
Судя по ранам на телах, смерть граждан несет криминальный характер. По факту совершения преступления был объявлен в розыск мужчина средних лет. Подробные приметы предполагаемого злоумышленника размещены пресс-службой правоохранительных органов, передает телеканал "360". Расследование дела продолжается.
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