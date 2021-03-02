В Петербурге при пожаре пострадал пожилой мужчина

В одном из жилых домов в северной столице загорелась квартира. Площадь пожара составила четыре квадрата.
Прибывшие на место спасатели ликвидировали пламя. По данным телеканала "360", в результате случившегося пострадал пенсионер. Он был госпитализирован из-за отравления угарным газом.
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