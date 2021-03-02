При пожаре под Москвой погиб ребенок

Днем 1 марта в экстренные службы поступило сообщение из одного из многоквартирных домов на улице Свердлова в подмосковном Подольске, передает сайт "Подмосковье сегодня". Соседи сообщили о запахе дыма на лестничной площадке. Выяснилось, что огонь возник в квартире, в которой осталась без надзора взрослых трехлетняя девочка. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не смогли.
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