В Подольске изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

В подмосковном Подольске изъяли крупную партию контрафактного алкоголя. Речь идет о более, чем десяти тысячах бутылок без документов.
Продукция хранилась в гаражных боксах, которые принадлежат ранее судимому гражданину. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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