В Челябинске избили лопатой притронувшегося к чужой машине мужчину

Житель Челябинска избил лопатой прохожего. Противоправное деяние было совершено из-за того, что мужчина случайно притронулся рукой к автомобилю агрессора.
Пострадавший получил серьезные травмы, сообщает URA.ru. Материалы уголовного дела переданы в суд.
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