​​В Серпухове мужчина убил свою бабушку-ветерана

В Серпухове мужчина убил свою 91-летнюю бабушку-ветерана. Известно, что россиянин регулярно избивал ее, но никто из родственников никакие меры так и не предпринял.
В роковой вечер мужчина поссорился со своей знакомой и решил снять стресс алкоголем. 22 сентября тело пенсионерки со следами побоев обнаружили по месту проживания. Злоумышленника удалось задержать, когда он вернулся на место преступления.
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