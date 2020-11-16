В Петербурге задержали банду неонацистов

В северной столице трое подростков организовали банду для избиения приезжих. Как это чаще всего бывает, жертвами злоумышленниками становились гастарбайтеры и дворники, которые прибыли в страну из-за нужды в работе.
Бандитов удалось задержать. По данным телеканала "360", преступники состояли в кругах неонацистов.
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