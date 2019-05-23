В Воронеже аппарат для лечения рака раздавил пациентку

22 мая в онкологическом диспансере Воронежа женщину раздавил аппарат для лучевой терапии. По предварительной версии, подъемный механизм заклинило, и машина рухнула на пациентку.
ЧП случилось на глазах у врача – он не смог спасти женщину, пишет сайт "Комсомольская правда". Эксперты Росздравнадзора отправились в Воронеж, чтобы установить точную причину происшествия, сообщает РИА ФАН.
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