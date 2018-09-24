При пожаре на складе под Москвой погибли люди

В подмосковных Мытищах загорелся склад. ЧП произошло поздно вечером 23 сентября на Олимпийском проспекте, передает сетевое издание m24.ru. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Ликвидировали огонь только к утру понедельника.
В пожаре погибли два человека. По данным "360", имеются пострадавшие, их количество устанавливается.
Интересное положение жены принца Гарри уже не скрыть
Артистка уже нашла школу для своей дочки Клавы
Телеведущая высказалась о бывшем возлюбленном
Супруга Михаила Шаца опубликовала пикантный кадр