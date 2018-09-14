Жители Тюмени пожаловались на странных строителей

На строителей, занятых странными делами, пожаловались жители Тюмени, передает портал nashgorod.ru. Жительница поселка Мелиораторов, расположенного в черте города, рассказала, что по утрам рабочие спиливают взрослые деревья и сбрасывают их в канаву у дороги. В результате не только исчезают зеленые насаждения, но и портится дренажная система в районе. По предварительным данным, рабочие расчищают место под строительство новой высотки.