Садовод откопал в огороде скелет бывшего мужа возлюбленной

Житель села Лузино Москаленского района Омской области перекапывал землю в огороде под посадку картофеля, когда обнаружил человеческие кости и череп, сообщает Life.ru. Установлено, что останки принадлежат бывшему мужу 60-летней супруги садовода, сделавшего страшную находку.
По данным следствия, женщина расправилась с мужем в 1997 году. Мужчина работал вахтовым методом, а во время приездов домой бил и оскорблял жену. Во время одной из ссор она несколько раз ударила его топором по голове, расчленила труп и закопала в огороде.
Искать мужчину не стали – родственников у него не было, а соседям вдова объяснила исчезновение супруга очередным отъездом на север. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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