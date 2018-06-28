"Убей": игрок КВН обезумел при виде обезображенного трупа жены после аварии
Приехавшие на отдых из Москвы Мария Тимофеева и ее супруг, игрок КВН Егор Кирильчик подходили к зебре вместе с коляской. По словам очевидцев, глава семьи с малышкой шел впереди, а мать – за ними.
Автомобиль вылетел на пешеходный переход внезапно. Он мгновенно сбил женщину. Туристка погибла на месте. Ее муж с дочкой на руках бросился к жене, передает kubnews.ru.
За рулем находился бизнесмен Сергей Лебедев. Есть информация о том, что он периодически нарушал правила дорожного движения.
Виновник смертельной аварии дважды прошел тест на алкоголь. Оба раза результаты были отрицательными. Его защитники утверждают, что он мог уснуть за рулем после ночной смены на работе.
По словам свидетелей произошедшего, когда Кирильчик понял, что жена умерла, он попытался наброситься на водителя с кулаками. Прохожие кричали ему: "Убей!" Жители города сообщили, что Лебедев в тот же день лег на лечение в отделение неврологии.
По словам сотрудника ГИБДД, после трагедии Кирильчик разбил стекло машины кулаком и увидел, что водитель "лежит на руле". Очевидцы сказали, что Лебедев резко нажал на газ, передает РЕН ТВ.
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