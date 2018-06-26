Ужасающее видео: топ-менеджер "Синергии" убил беременную москвичку на зебре

​В Москве, на улице Верхняя Масловка скончалась 28-летняя женщина, попавшая в аварию 18 июня. Она находилась на девятом месяце беременности и умерла, не приходя в сознание.

В столице задержали сотрудника Московского финансово-промышленного университета "Синергия", 31-летнего Михаила Исаханова, сбившего двух женщин на тротуаре. В день аварии одна из них шла из роддома, где сдавала последние анализы.

Ребенок пострадавшей погиб сразу, а его мать скончалась в коме, так и не придя в сознание. Вторая сбитая BMW москвичка сейчас в больнице. У нее диагностировали сотрясение мозга, перелом костей таза и тупую травму живота.

Появилось и видео с места ДТП. На нем запечатлено, как прохожие пытаются поднять иномарку, под которой находятся пострадавшие, передает Telegram-канал Mash. Как выяснилось, Исаханов 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Выяснилось, что BMW "внезапно изменил траекторию" и выехал на тротуар, сбив женщин и дорожный знак. Как оправдался виновник ДТП, он оказался на тротуаре, пытаясь уйти от столкновения с выехавшей ему навстречу машиной. По словам свидетелей аварии, Исаханов отказался от медосвидетельствования на алкоголь.

Известно, что ранее мужчина являлся сотрудником департамента регионального развития университета "Синергия", но недавно был уволен. "Хотели бы выразить глубокие соболезнования семье погибших. Мы сожалеем о том, что произошло, это абсолютно недопустимая ситуация", – цитирует главу департамента по связям с общественностью вуза Дмитрия Чубарова Vesti.ru. Следователи возбудили в отношении Михаила Исаханова уголовное дело.