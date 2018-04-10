Расчленившего трех человек пенсионера схватили под Москвой

В Воскресенском районе Московской области пенсионер жестоко убил и расчленил трех собутыльников. Трагедия разыгралась в ходе пьяной ссоры, сообщает "Подмосковье сегодня".
По данным правоохранителей, мужчина разделался с приятелями, ударив каждого по голове монтировкой. Спустя некоторое время он вернулся на место происшествия, расчленил тела и спрятал в снег.
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